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Meta zahlt fast 17 Milliarden USD in Kinderschutz-Prozess

Meta zahlt fast 17 Milliarden USD in Kinderschutz-Prozess

26.08.2026, 15:4526.08.2026, 15:52
FILE - Meta CEO Mark Zuckerberg speaks during the company&#039;s Connect developer conference Wednesday, Sept. 17, 2025, in Menlo Park, Calif. (AP Photo/Nic Coury, File) Meta-AI-Zuckerberg
Freut sich wohl über den Schrecken mit Ende: Meta-CEO Mark Zuckerberg. (Archivbild)Bild: keystone

Der Tech-Gigant Meta Platforms hat sich gemäss einem Gerichtsdokument zu einer Zahlung von 16,68 Milliarden US-Dollar (rund 13,4 Milliarden Franken) bereiterklärt, um die gesammelten Klagen von 29 US-Bundesstaaten in einem Vergleich beizulegen. Dies berichteten mehrere internationale Medien am Mittwochnachmittag.

Die Staaten hatten dem Konzern vorgeworfen, mit seinen Plattformen, darunter Facebook und Instagram, Kinder zu schädigen. Konkret sollen die jeweiligen Algorithmen bewusst so aufgebaut worden sein, dass sie Minderjährige süchtig machen und ohne die Zustimmung der Eltern personenbezogene Daten von Kindern sammeln. Diese Daten sollen zudem (ebenfalls ohne elterliche Zustimmung) zum Training von KI-Modellen eingesetzt worden sein.

Meta hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen und angegeben, dass man intensiv am Kinderschutz auf den Plattformen gearbeitet habe. Aussagen von hochrangigen Meta-Mitarbeitern während des Prozesses liessen jedoch Zweifel an dieser Darstellung aufkommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Meta im Rahmen des Kinderschutzes vor Gericht steht. Anfang Jahres verurteilte ein Richter im US-Bundesstaat New Mexico den Tech-Konzern zu einer Zahlung von 567 Millionen USD in einen Fonds zur Schadensminderung im Zusammenhang mit Vorwürfen von sexueller Ausbeutung von Kindern.

Zu einem Urteil kommt es nun nicht. Mit Einigung zu Milliardenzahlung verhindert Meta jetzt einen langwierigen Prozess mit unbekanntem Ausgang. Die Firma von Gründer und Multimilliardär Mark Zuckerberg verdient ihr Geld zu 98 Prozent mit digitaler Werbung und baut parallel eine KI-Infrastruktur auf.

Noch ist der Vergleich nicht rechtskräftig – zuerst muss ein Bundesgericht die Einigung genehmigen. Dann wird auch entschieden, bis wann Meta die Zahlung leisten muss. Der Tech-Konzern kann nun nur hoffen, dass die Sache schnell vom Tisch ist. (cpf)

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