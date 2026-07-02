Google droht heute die zweite Milliarden-Strafe in einer Woche

Google droht heute die zweite Milliarden-Strafe in nur einer Woche
Vor dem höchsten europäischen Gericht geht es am Donnerstag um eine EU-Wettbewerbsstrafe gegen den amerikanischen Tech-Konzern in Milliardenhöhe, wie heise.de schreibt.
Die Europäische Kommission hatte das Bussgeld in Rekordhöhe von 4,34 Milliarden Euro 2018 verhängt: Google wird vorgeworfen, Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt zu haben, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken.
Google hatte gegen die Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter geklagt und vor dem EU-Gericht in erster Instanz verloren. Dagegen legten Google selbst und sein Mutterkonzern Alphabet Einspruch beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) ein. Nun wird das Urteil erwartet.
Heise.de konstatiert:
Milliarden-Schadenersatz
Am Mittwoch hat ein schwedisches Gericht Google zu einer Schadenersatz-Zahlung von 1,7 Milliarden Euro verurteilt. Der marktbeherrschende Tech-Konzern habe seine eigene Preisvergleichs-Seite über viele Jahre hinweg in unzulässiger Weise bevorzugt. Dadurch habe die seit 2022 zum schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna gehörende Preisvergleichsplattform Pricerunner einen Schaden erlitten.
Quellen
(dsc)