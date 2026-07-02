Google droht heute die zweite Milliarden-Strafe in einer Woche

Die dänische Politikerin Margrethe Vestager legte sich in ihrer zehnjährigen Amtszeit als EU-Wettbewerbskommissarin (bis 2024) erfolgreich mit marktbeherrschenden US-Konzernen an. Bild: Ap

Google droht heute die zweite Milliarden-Strafe in nur einer Woche

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Vor dem höchsten europäischen Gericht geht es am Donnerstag um eine EU-Wettbewerbsstrafe gegen den amerikanischen Tech-Konzern in Milliardenhöhe, wie heise.de schreibt.

Die Europäische Kommission hatte das Bussgeld in Rekordhöhe von 4,34 Milliarden Euro 2018 verhängt: Google wird vorgeworfen, Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt zu haben, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken.

Google hatte gegen die Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter geklagt und vor dem EU-Gericht in erster Instanz verloren. Dagegen legten Google selbst und sein Mutterkonzern Alphabet Einspruch beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) ein. Nun wird das Urteil erwartet.

Heise.de konstatiert:

«Von EU-Seite hat das Unternehmen schon mehrere hohe Wettbewerbsstrafen aufgebrummt bekommen – manche wurden gerichtlich bestätigt, andere kassiert. Der Konzern konnte die Bussgelder bisher wegen des boomenden Online-Werbegeschäfts gut verkraften.»

Milliarden-Schadenersatz

Am Mittwoch hat ein schwedisches Gericht Google zu einer Schadenersatz-Zahlung von 1,7 Milliarden Euro verurteilt. Der marktbeherrschende Tech-Konzern habe seine eigene Preisvergleichs-Seite über viele Jahre hinweg in unzulässiger Weise bevorzugt. Dadurch habe die seit 2022 zum schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna gehörende Preisvergleichsplattform Pricerunner einen Schaden erlitten.

Quellen

(dsc)