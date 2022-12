ABB eröffnet voll automatisierte Roboterfabrik in China

ABB eröffnet am Freitag eine vollständig automatisierte Roboterfabrik in Kangqiao bei Schanghai. In dem Werk will der Konzern Roboter der nächsten Generation herstellen.

Mehr als 90 Prozent der Robotik-Lösungen, die ABB in China verkaufe, würden in der Fabrik hergestellt, teilte der Konzern gleichentags mit. Die Investition in den Produktions- und Forschungsstandort betrage umgerechnet 150 Millionen Dollar.

ABB gehe davon aus, dass der weltweite Robotik-Markt von heute 80 Milliarden auf 130 Milliarden Dollar im Jahr 2025 wachsen werde. China sei der grösste Robotik-Markt der Welt – 2021 seien 51 Prozent der weltweiten Roboteranlagen in dem Land installiert worden.

Dieses PR-Video gibt Einblicke in die neue Roboterfabrik: Video: YouTube/ABB Robotics

(dsc/sda/awp)