freundlich24°
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

Trump verbietet wegen «Notstand» ausländische Technik im US-Stromnetz

President Donald Trump speaks at a campaign rally for Sen. Darline Graham, R-S.C., at the Myrtle Beach Convention Center in Myrtle Beach, S.C., Friday, Aug. 21, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donal ...
Donald Trump: Der US-Präsident hat alle Hände voll zu tun, um den Wettstreit mit China zu bestehen.
Bild: keystone/AP Photo/Jacquelyn Martin

Trump ruft «Notstand» wegen chinesischer Technik aus

Donald Trump geht mit Blick auf die kritische Infrastruktur gegen chinesische Firmen vor. Der US-Präsident ruft sogar den «nationalen Notstand» aus.
27.08.2026, 12:2327.08.2026, 12:23
Christoph Cöln / t-online
Ein Artikel von
t-online

Künstliche Intelligenz treibt den US-Präsidenten derzeit wohl am meisten um. Nicht der Streit um bestimmte Handelsgüter, um Zölle oder die neueste Waffentechnologie steht derzeit im Mittelpunkt, wenn Donald Trump im Oval Office über neuen Erlassen brütet. Sondern der Streit um die Künstliche Intelligenz. Es geht darum, wer die Vormachtstellung im Wettrüsten mit der digitalen Technologie erhält. Zwei Grossmächte sind der internationalen Konkurrenz dabei weitgehend enteilt: die USA und China.

Trump weiss nur zu genau, dass eine Hegemonie auf dem Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) auch der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen und weltpolitischen Dominanz sein könnte. Denn die Führungsrolle im KI-Bereich ist gleichbedeutend mit einer Führungsrolle im Bereich der Militärtechnologie, der Güterproduktion und auch des Dienstleistungssektors. Experten sprechen schon von einem neuen «Kalten Krieg» rund um die KI.

Zuletzt hatte die US-Regierung daher mit scharfen Erlassen immer wieder Massnahmen gegen den allzu grossen Einfluss chinesischer Akteure ergriffen. So auch jetzt. Am Mittwoch sprach Donald Trump per Dekret ein Verbot gegen den Einsatz bestimmter ausländischer Technik im US-Stromnetz aus. Dabei berief er sich sogar auf einen nationalen Notstand.

Humanoid robot competes in the 100m race during the World Humanoid Robot Games in Beijing, Tuesday, Aug. 25, 2026. (AP Photo/Achmad Ibrahim) China Humanoid Robot Games
Beim 100-Meter-Lauf der Roboter bei den «Robot Olympics» in Peking wurden menschliche Spitzenleistungen deutlich unterboten. (Archivbild)
Bild: keystone/AP Photo/Achmad Ibrahim

Das Weisse Haus teilte am Mittwoch mit, ein entsprechendes Dekret richte sich gegen eine ungewöhnliche und ausserordentliche Bedrohung durch ausländische Anlagen, die Schwachstellen für die nationale Sicherheit darstellen könnten. «Ich (…) erkläre hiermit einen nationalen Notstand in Bezug auf diese Bedrohung», sagte Trump.

Sorge vor Angriffen von aussen, vor allem aus China

Der Erlass untersagt den Kauf und die Installation von Ausrüstung, einschliesslich zugehöriger Software, die Risiken für die Cybersicherheit oder den Betrieb bergen könnte. Der US-Energieminister soll zudem Auflagen für die weitere Nutzung bereits installierter Technik erlassen.

Trump untersagt US-Unternehmen zudem, bestimmte im Ausland hergestellte Teile zu kaufen, zu importieren oder in Stromerzeugungs- und Übertragungsanlagen in den USA zu installieren. Solche Teile könnten der US-Regierung zufolge technische «Hintertüren» enthalten, über die sie auf staatliche Anweisung gesteuert oder sogar abgeschaltet werden könnten.

World Humanoid Robot Games in Beijing The Tien Kung Ultra robot developed by Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics Co. catches fire after crashing into a mat set up for deceleration following ...
Ein humanoider Laufroboter ist nach dem Zieleinlauf offenbar recht erschöpft – und muss dringend abgekühlt werden. (Archivbild)
Bild: www.imago-images.de

Der Präsident verwies in diesem Zusammenhang auf den Boom der Künstlichen Intelligenz und die erforderlichen Rechenzentren, die extrem viel Strom verbrauchen. Eine stabile Stromversorgung sei daher wichtiger als je zuvor, erklärte Trump. Sollte diese durch einen Akteur von aussen gestört werden, bedeutete das eine enorme Gefahr für die KI-Infrastruktur der USA darstellen – und damit mutmasslich auch für die kritische Infrastruktur des Landes als solche.

USA fürchten Sicherheitsrisiken bei kritischer Infrastruktur

Das Verbot gilt für Länder, die einem US-Waffenembargo oder Sanktionen unterliegen oder nach Einschätzung Washingtons gegen US-Interessen verstossen. China wird in dem Dekret zwar nicht namentlich genannt, in den USA wird aber schon seit Jahren über mögliche Sicherheitsrisiken wegen chinesischer Stromnetz-Komponenten diskutiert.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im vergangenen Jahr berichtet, dass US-Experten in einigen chinesischen Solar-Wechselrichtern nicht deklarierte Kommunikationsgeräte gefunden hatten (watson berichtete). Die Fachleute hatten die an Stromnetze angeschlossenen Anlagen zerlegt, um sie auf Sicherheitsprobleme zu überprüfen. Auch die EU-Kommission hatte in diesem Jahr bereits entschieden, in China hergestellte Wechselrichter von öffentlich finanzierten Energieprojekten auszuschliessen.

epa12667021 Microsoft co-founder and US philanthropist Bill Gates attends a panel discussion during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. Th ...
Microsoft-Pionier Bill Gates warnt inzwischen eindringlich vor den Gefahren von KI. Er fordert rasche Auflagen für die Technologie. (Archivbild)Bild: keystone/EPA/GIAN EHRENZELLER

Der Fall erinnert zudem an das Vorgehen gegen die chinesischen Konzerne Huawei und ZTE, die vom Ausbau der Mobilfunknetze in den USA ausgeschlossen worden waren.

Bereits Anfang August hatte Trump einen pauschalen Zoll für Polysilizium-Produkte eingeführt. Damit will er die heimische Industrie vor Dumpingpreisen aus dem Ausland schützen. Polysilizium wird unter anderem für die Solarbranche und zur Herstellung von Computer-Chips benötigt. Auch diese Massnahme wurde mit nationalen Sicherheitsinteressen begründet, auch hier dürfte es vorwiegend chinesische Firmen treffen. Die neuen Massnahmen seien «unerlässlich», da die Einfuhren die nationale Sicherheit gefährdeten, hiess es aus dem Weissen Haus.

Meta Platforms Inc Eagle Mountain Data Center In Utah A wide view shows the building structures of the Meta Eagle Mountain Data Center facility in Eagle Mountain, Utah, United States, on August 21, 20 ...
Riesiges Datenzentrum des Meta-Konzerns im amerikanischen Utah.
Bild: IMAGO/Charles-McClintock Wilson

Ende Juli hatte die Handelsbehörde FCC in Abstimmung mit der Trump-Administration bereits einen Importstopp für humanoide Roboter erlassen. Zur Begründung wurden «inakzeptable Risiken» angeführt. In einer Stellungnahme schrieb der Vertreter der FCC: «Hochentwickelte Robotergeräte sammeln Daten, die von böswilligen Akteuren dazu genutzt werden könnten, US-Bürger zu überwachen, die Fähigkeiten ausländischer Geheimdienste zu verbessern oder die Roboter aus der Ferne zu steuern.»

Auch auf diesem Forschungsgebiet ist China führend. Erst in der vergangenen Woche sorgte ein Video von den Olympischen Spielen für humanoide Roboter für Aufsehen, darauf zu sehen war ein Hundertmeterlauf, bei dem ein chinesischer Roboter die Weltrekordzeit von Usain Bolt deutlich unterbot.

Mehr zum Thema:

Chinas Aussenminister sieht Risiken im Verhältnis zu USA
Chinas Aussenminister sieht Risiken im Verhältnis zu USA
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus
1 / 13
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus

Einige der reichsten und mächtigsten Männer aus dem Silicon Valley treiben demokratiefeindliche Machenschaften voran. Der US-Journalist Gil Durán (Bild) prangert in seinem Buch «The Nerd Reich» und einem gleichnamigen Podcast bekannte Akteure an ...
quelle: screenshot: youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wins und Fails der «Humanoid Robot Games»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Dolly Parton – ihr Leben in Bildern
Die Queen of Country ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein Rückblick in Bildern auf das bewegte Leben von Dolly Parton.
Eine der grössten Musikerinnen der Neuzeit ist tot. Dolly Parton erlag am Dienstagabend (Ortszeit) nach einem kurzen Kampf dem Krebs. Sie wurde 80 Jahre alt.
Zur Story