Bild: Shutterstock

Der Kryptomarkt befindet sich im freien Fall

In den letzten 24 Stunden haben die wichtigsten Kryptowährungen bis zu 20 Prozent ihres Werts verloren. Bitcoin (-13.61Prozent) kam dabei noch am besten weg. Ether, der Coin des Ethereum-Netzwerks, der zuletzt stark zugelegt hatte, verlor 16,9 Prozent.

Die nach Marktkapitalisierung drittgrösste Währung Binance-Coin stand heute Morgen 19.3 Prozent im Minus. Von den Top-100-Kryptowährungen konnten in den letzten 24 Stunden nur gerade zwei ihren Wert gegenüber dem Dollar steigen (Polygon & Fantom).

Bitcoin zeigte bereits mehrere Wochen einen leicht sinkenden Trend. Elon Musks Kurswechsel in Sachen Zahlungsmittel für Tesla und das gestern vom chinesischen Finanzindustrieverband ausgesprochene Verbot für Krypto-Geschäfte, haben die Kurskorrektur befeuert.

Zuletzt hatten vor allem Spass- und Meme-Währungen wie Dogecoin, Shibacoin, Cumrocket und Co. an den Kryptomärkten enorm zugelegt. Dies, ohne wirklichen Mehrwert zu haben. Ihr rasanter Aufstieg wurde mit gezielter Werbung mit Influencern in den sozialen Medien angetrieben. Experten deuteten dies als klares Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes.

(tog)

