Milliarden trotz Coronavirus: So viel Gewinn machten Jeff Bezos und Co.



Bild: AP/AP

So viel scheffelten die US-Milliardäre während der Corona-Pandemie

Die USA leiden zwar wirtschaftlich unter der Corona-Pandemie, die Milliardäre spürten davon freilich nichts.

Von Wirtschaftskrise wegen Coronavirus nichts zu spüren: Die 643 «Forbes»-zertifizierten Milliardäre steigerten ihr kollektives Vermögen von Mitte März bis Anfang August dieses Jahres um geschätzte 685 Milliarden Dollar.

Das geht aus einer neuen Analyse von «Forbes'» Echtzeit-Milliardäre-Daten hervor, die von «Americans for Tax Fairness» und dem «Institute for Policy Studies» durchgeführt wurde. Um es klar zu sagen: Das ist nur die Zunahme des Wohlstands. Insgesamt halten die reichsten 0,00019 Prozent der US-Bevölkerung – zu denen bekannte Namen wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Bill Gates gehören – am 5. August 2020 zusammen 3,6 Billionen Dollar an Vermögen.

Zur gleichen Zeit meldeten mehr als 30 Millionen Amerikaner Arbeitslosigkeit an und 6,5 Billionen Dollar an Haushaltsvermögen sind verschwunden.

Angeführt wird die Liste von Amazon-Gründer Jeff Bezos, der bereits vor der Pandemie der reichste Mann war. Wer sonst noch dabei ist, siehst du in der folgenden Liste, jeweils mit dem Vermögen Mitte März und Anfang August.

Die Top 15

Bild: watson

Vermögenswachstum

Wer hat am meisten Plus gemacht? Schaut man sich die prozentuale Veränderung an, ist Facebook-Gründer Zuckerberg an der Spitze, knapp vor Mackenzie Scott (der Ehefrau von Bezos) und Bezos selbst.

Bild: watson

Überflieger Musk

Bild: sda

Wer besonders heraussticht, aber nicht auf der Liste ist: Tesla-Gründer Elon Musk. Vor der Pandemie war er mit einem Netto-Vermögen von 24,6 Milliarden Dollar auf dem 20. Platz. Während der Pandemie stieg sein Vermögen aber auf 70 Milliarden an, ein Plus von knapp 46 Milliarden.

Frank Clemente, der Direktor von «Americans for Tax Fairness» und Mitherausgeber der Vermögens-Analyse, sagte zur Kluft der Ungleichheit gegenüber «Forbes»: «Diese Orgie des Reichtums zeigt, wie grundlegend fehlerhaft unser Wirtschaftssystem ist.»

Und fügte hinzu: «Wenn diese Pandemie irgendetwas enthüllt, dann ist es, wie ungleich unsere Gesellschaft geworden ist und wie drastisch sie sich verändern muss.»

Hier geht's zum vollständigen Datenblatt der Milliardäre.

