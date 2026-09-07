Da war sie noch nicht rechtsextrem: Der Wirtschaftsprofessor und Gründer der Alternative für Deutschland Bernd Lucke gründete sie als Euro-kritische, wirtschaftsfreundliche Partei.

Der Aufstieg der AfD in Bildern

Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt weit über 40 Prozent der Wählenden von sich überzeugt. Es ist einer ihrer grössten Erfolge. Die Meilensteine der AfD seit 2013.

Reto Heimann Folge mir

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Es fehlen der Ulrich Siegmund und der Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt nur drei Stimmen und sie könnte im Bundesland in Ostdeutschland durchregieren.

Die 43,8 Prozent Wählendenstimmen in Sachsen-Anhalt sind einer der grössten Erfolge in der Geschichte der noch jungen Partei. Studiert man ihre Chronik, stellt man fest: Die AfD ist immer weiter nach rechts gerückt. Die wichtigsten Meilensteine: