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Sachsen-Anhalt: Der Aufstieg der AfD in Bildern

Bildnummer: 60513200 Datum: 22.09.2013 Copyright: imago/Reiner Zensen Berlin, den 22.09.2013 - Bundestagswahl 2013 Foto: Bernd Lucke, Vorsitzender der Partei Alternative fuer Deutschland, AfD, auf der ...
Da war sie noch nicht rechtsextrem: Der Wirtschaftsprofessor und Gründer der Alternative für Deutschland Bernd Lucke gründete sie als Euro-kritische, wirtschaftsfreundliche Partei.

Der Aufstieg der AfD in Bildern

Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt weit über 40 Prozent der Wählenden von sich überzeugt. Es ist einer ihrer grössten Erfolge. Die Meilensteine der AfD seit 2013.
07.09.2026, 06:2607.09.2026, 06:26
Reto Heimann
Reto Heimann

Es fehlen der Ulrich Siegmund und der Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt nur drei Stimmen und sie könnte im Bundesland in Ostdeutschland durchregieren.

Die 43,8 Prozent Wählendenstimmen in Sachsen-Anhalt sind einer der grössten Erfolge in der Geschichte der noch jungen Partei. Studiert man ihre Chronik, stellt man fest: Die AfD ist immer weiter nach rechts gerückt. Die wichtigsten Meilensteine:

Aufstieg der AfD:

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Aufstieg der AfD

Die Alternative für Deutschland wird am 14. April 2013 rund um den Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke gegründet. Sie ist zu Beginn eine EU-skeptische, neoliberale Partei.
quelle: imago images
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