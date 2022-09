Britische Inflation fällt unter Zehn-Prozent-Marke

Die Inflation in Grossbritannien ist etwas gefallen. Im August erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 9.9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Im Vormonat war die Teuerung mit 10.1 Prozent auf den höchsten Stand seit Beginn der Erfassung 1997 gestiegen.

Der frühere Sonderermittler bei den Untersuchungen gegen den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, Kenneth Starr, ist tot. Der prominente Jurist starb am Dienstag in einem Krankenhaus in Houston im Bundesstaat Texas mit 76 Jahren an den Komplikationen einer Operation, wie seine Familie mitteilte. Starr hatte mit seinen Ermittlungen gegen Clinton, die damals zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den demokratischen Präsidenten führten, besondere Bekanntheit erlangt. Clinton wurde am Ende des Verfahrens 1999 freigesprochen, weil die nötige Zweidrittelmehrheit von 67 der 100 Senatoren für eine Amtsenthebung nicht zusammenkam.