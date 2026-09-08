meist klar17°
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

Amazon-Frachtjet-Unfall Miami: Ermittler sichern Flugschreiber

An Amazon cargo plane sits at Miami International Airport after overshooting a runway on Monday, Sept. 7, 2026, in Miami. (AP Photo/David Santiago) Amazon Plane Overruns Runway
Der Flugschreiber des Cargo-Flugzeugs, das am 7. September über die Startbahn in Miamo hinausschoss, ist gesichert.Bild: keystone

Amazon-Frachtjet-Unfall: Ermittler sichern Flugschreiber

08.09.2026, 01:4208.09.2026, 01:42

Nach dem tödlichen Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida haben die Ermittler die Flugschreiber gesichert. Sie sollten noch am Montag zur Zentrale der Bundesverkehrssicherheitsbehörde NTSB gebracht und dort ausgelesen werden, sagte eine NTSB-Vertreterin. In den kommenden Tagen werde ein Team von Dutzenden Experten die Unfallstelle untersuchen, doch zunächst habe die Bergung der Leichen Vorrang.

Warum der Jet am Sonntagnachmittag (Ortszeit) beim Landen über die Bahn hinausschoss, mit Fahrzeugen kollidierte und in Brand geriet, ist bislang noch unklar. Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Fünf weitere wurden ins Krankenhaus gebracht.

NTSB rief Augenzeugen dazu auf, Fotos und Videos des Unfalls einzuschicken, um den Hergang rekonstruieren zu können. Einige neue Details gab die Behörde dennoch jetzt schon bekannt:

  • An Bord des Frachtflugzeugs waren zwei Crewmitglieder
  • Es war der dritte Flug der Maschine an dem Tag: Zunächst flog sie von Cincinnati nach Miami, dann von dort nach San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico und von dort wieder zurück nach Florida.
  • Bei dem Unfall kollidierte das Flugzeug mit einem Kleinbus auf dem Flughafengelände. Darin sassen sieben Personen. Der Wagen gehörte einer Reinigungsfirma, die für Fluggesellschaften tätig ist
  • Danach durchbrach das Flugzeug einen Zaun und prallte mit einem Auto ausserhalb des Flughafengeländes zusammen. Wie viele Personen in diesem Wagen sassen, blieb unklar

Genaue Angaben zu den Toten und Verletzten machte die Verkehrssicherheitsbehörde nicht. An der Unfallstelle musste ausgelaufener Treibstoff entfernt werden, wie es von NTSB hiess. Weiterer Treibstoff werde aus dem Flugzeug abgepumpt. Die NTSB-Vertreterin bezeichnete die Lage vor Ort als verheerend. Überall lägen Trümmer herum.

Der Flughafen in Miami hatte nach dem Unglück vorübergehend den Flugverkehr eingestellt. Am Montag war ein Teil der Start- und Landebahnen wieder frei. Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag zudem viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den grossen Verkehrsflughäfen in den USA. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami
Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
1 / 14
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
Bald ist es wieder so weit, und du begegnest diesen Typen im Flugzeug. bild: instagram/passengershaming
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Griechisches Militärflugzeug stürzt an Flugshow ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wahl in Sachsen-Anhalt: Müller geht nach Merz-Kritik in die Offensive
Nach dem Sieg der AfD in Sachsen-Anhalt bringt sich der Fraktionsvize der CDU gegen seine Parteikollegen in Stellung.
Der Bundeskanzler hat ihn angezählt – doch Sepp Müller geht in die Offensive: Unions-Fraktionsvize Müller will nach der Wahlschlappe seiner Partei bei der Landtagswahl CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt werden und dabei eine klare Linie der Abgrenzung gegen rechts und links verfolgen. «Ich kandidiere als Landesvorsitzender», sagte Müller nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg. Der 37-Jährige ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Zur Story