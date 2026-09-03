Flugzeug mit US-Minister notgelandet – Triebwerk ausgefallen
Wegen eines ausgefallenen Triebwerks musste ein Flugzeug mit US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin an Bord in der Hauptstadt Washington notlanden. «Die Piloten der US-Küstenwache liessen die Landung mit nur einem Triebwerk wie eine Routineangelegenheit erscheinen», schrieb Mullin auf der Plattform X. Nach der Landung hätten die Piloten Mullin gesagt, dass es ihre erste Notlandung gewesen sei. «Wir hätten nicht besser aufgehoben sein können.»
Insgesamt hätten sich 14 Menschen in der Maschine befunden, hiess es in einem Beitrag des Lokalmediums DMV Live News, den Mullin auf X teilte. Demnach war das rechte Triebwerk auf halber Strecke ausgefallen, woraufhin die Maschine nach Washington umgeleitet wurde. Was der Zielort des Flugs war, blieb zunächst unklar. «Keine Panik, nur pure Professionalität», lobte Mullin die Piloten. (sda/dpa)
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