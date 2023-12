Wirtschafts-News

US-Notenbank belässt Leitzins unverändert

FED-Chef Jerome Powell. Bild: keystone

Die US-Notenbank rüttelt im Dezember nicht an den Zinsen. Sie belässt den Leitzins unverändert in der Spanne von 5.25 bis 5.50 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. (sda/awp)