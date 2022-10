Europas grosse Banken weiterhin weit hinter US-Konkurrenz

An der Börse waren die US-Top-Ten unter den Geldhäusern mit rund 1.2 Billionen Euro Ende September des laufenden Jahres fast dreimal so viel wert wie die zehn grössten europäischen Geldhäuser (rund 396 Milliarden Euro). (aeg/sda/dpa)

Während in den USA acht der zehn in der Auswertung erfassten Geldinstitute im ersten Halbjahr ein Konzernergebnis von mehr als fünf Milliarden Euro vorweisen konnten, gelang dies in Europa nur der britischen HSBC und der französischen BNP Paribas. Das bestverdienende Institut unter den zwanzig Banken, deren Zahlen in die EY-Analyse einfliessen, war die US-Grossbank JPMorgan Chase mit umgerechnet 16.2 Milliarden Euro Gewinn im ersten Halbjahr.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 verdienten die zehn nach Bilanzsumme grössten Geldinstitute in Europa demnach unter dem Strich zusammen rund 36 Milliarden Euro. Das waren 4.5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

«Dennoch bleibt der Trend der vergangenen Jahre intakt: Die grossen US-Banken lassen ihre europäischen Wettbewerber beim Gewinn und der Profitabilität weit hinter sich - auch wenn der Abstand im ersten Halbjahr kleiner geworden ist», ordnete EY-Partner Thomas Griess ein. Seit 2017 sind die Gewinne der grössten US-amerikanischen Banken in einem ersten Kalenderhalbjahr nach EY-Angaben jeweils mindestens doppelt so hoch wie die ihrer europäischen Konkurrenten.

«Ohne Bio-Futtermittel aus der Ukraine fällt die ganze Bio-Tierproduktion zusammen»

Putins schrecklicher Krieg hat der Welt klargemacht, wie wichtig die Ukraine für die Ernährung der Menschen weltweit ist. Wie aber geht es den Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern? Tobias Eisenring und Toralf Richter von Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) wissen Bescheid.

Irgendwie ist es frivol, sich in der aktuellen Situation nach der Bio-Landwirtschaft in der Ukraine zu erkundigen. Die Menschen haben sicher andere Probleme, oder nicht?

Tobias Eisenring: Wir am Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL sind schockiert und entsetzt über den Krieg in der Ukraine sowie über das Leid, dass dieser mit sich bringt und hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist. Nun zu Ihrer Frage zur Bio-Landwirtschaft: Die Landwirtschaft ist ein bedeutender Teil der Wirtschaft der Ukraine, und die Bio-Landwirtschaft nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Sie stellt den Premium-Bereich dar, deshalb sind auch viele Bäuerinnen und Bauern in den letzten Jahren auf diesen Zug aufgesprungen.

Toralf Richter: Zirka ein Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche, welche rund 40 Millionen Hektar umfasst, wird gemäss Biorichtlinien bebaut. Trotzdem ist dieser Bereich sehr bedeutsam, denn er stellt die Speerspitze der an Qualität orientierten Produktion dar. Die ukrainische Regierung spricht deshalb immer davon, welch grosse strategische Bedeutung die Bio-Landwirtschaft für die Ukraine hat.