UniCredit-Chef Andrea Orcel soll Millionen kassieren – jetzt regt sich Widerstand

Polizisten brechen Einwanderin das Genick – brutale Festnahme in Tulum erschüttert Mexiko

Nun hat auch Mexiko seinen Fall George Floyd: Eine 36-jährige Einwanderin starb bei einer Festnahme im Urlaubsort Tulum. Gemäss einer ersten Untersuchung wurde ihr Genick gebrochen.

Die vier beteiligten Beamten hätten bei ihrer Festnahme unverhältnismässige Gewalt angewendet und seien wegen des Verdachts auf Femizid – also Mord an einer Frau wegen ihres Geschlechts – festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo am Montag mit.

Der Bruch zweier Halswirbel habe …