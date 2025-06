Signa-Pleite: Weitere Tochtergesellschaft in Konkurs

In dem Unternehmen bündelte die Signa-Gruppe über Besitzgesellschaften einen wesentlichen Teil des Deutschland-Portfolios sowie österreichische und italienische Assets, wie der Kreditschutzverband am Freitag mitteilte. Dazu zählt demnach auch ein Miteigentum an der Postsparkasse. Von dem Konkurs sind knapp 30 Gläubiger betroffen.

Mit der Signa Prime Capital Invest ist eine weitere Gesellschaft der österreichischen Signa-Gruppe in die Insolvenz geschlittert. Die Zwischenholding für vorwiegend deutsche Immobilien steht mit rund 310 Millionen Euro in der Kreide.

Microsoft steckt 400 Millionen Dollar in Schweizer KI-Ausbau

Microsoft investiert 400 Millionen US-Dollar in die Bereiche Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) in der Schweiz. Unter anderem die bestehenden Rechenzentren in den Regionen Genf und Zürich werden in diesem Rahmen ausgebaut.