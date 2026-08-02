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Verhandlungen mit Oman zu Strasse von Hormus laut Iran in Endphase

Verhandlungen mit Oman zu Strasse von Hormus laut Iran in Endphase

02.08.2026, 21:0002.08.2026, 21:00
Ship traffic resumes at Strait of Hormuz following US-Iran ceasefire OMAN - APRIL 8: A ship waits to pass through the Strait of Hormuz following the two-week temporary ceasefire between the US and Ira ...
Die Lage in der Strasse von Hormuz wird nicht mehr zu ihrem Vorkriegsstatus zurückkehren. Das versspricht zumindest Iran.Bild: imago

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Schifffahrt in der Strasse von Hormus befinden sich iranischen Angaben zufolge in der Endphase. Aussenminister Abbas Araghtschi habe die Mitglieder des Kabinetts zu Beginn seiner Sitzung am Sonntag entsprechend informiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.

Irans Aussenamtssprecher Ismail Baghai betonte unterdessen laut dem Sender Press TV, dass die Lage in der umkämpften Meerenge nicht mehr zu ihrem Vorkriegsstatus zurückkehren werde. Der Iran handele im eigenen Interesse und werde seine Entscheidungen nicht aufgrund von Drohungen oder Einschüchterungen ändern, sagte Baghai demnach weiter. Eine Einigung mit dem Oman über eine neue Schifffahrtsroute bedeute aber nicht, dass die Strasse von Hormus geöffnet oder geschlossen werde, sagte der Sprecher laut dem staatlichen Sender Irib.

Die USA und der Iran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen verständigt. Die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran sieht vor, dass Teheran sich mit dem Oman in Abstimmung mit den Anrainerstaaten über die künftige Verwaltung der Meerenge einigen soll. Angaben darüber, wie eine mögliche Einigung aussehen könnte, gab es am Sonntag zunächst nicht.

Der Streit um die Durchfahrtsrechte auf einer Schlüsselroute für Öl, Gas und Düngemittel gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. (sda/dpa)

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