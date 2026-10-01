bedeckt, wenig Regen18°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

SVP-Nationalrätin will Importverbot für geschächtetes Fleisch

Blick auf halal Tiefkühltruhe im Kühlschrank des Supermarktes. Toronto, Kanada - 29. April 2026.
Der Import von geschächtetem Fleisch soll nicht mehr möglich sein. (Symbolbild)Bild: Shutterstock/Erman Gunes

SVP-Nationalrätin will Importverbot für geschächtetes Fleisch

Nina Fehr Düsel fordert ein Verbot für den Import von geschächtetem Fleisch. Muslimische und jüdische Verbände sehen dadurch ihre Religionsfreiheit eingeschränkt.
01.10.2026, 20:1001.10.2026, 20:10

Bereits seit über 130 Jahren ist das Schächten, also das Töten von Tieren ohne Betäubung, in der Schweiz verboten. In bestimmten Religionsgemeinschaften darf Fleisch jedoch nur dann gegessen werden, wenn das Tier durch Schächten getötet wurde, da dies ihren Speisevorschriften entspricht. So ist das beispielsweise im Islam und im Judentum der Fall.

Damit Gläubige halal beziehungsweise koscheres Fleisch konsumieren können, ist dessen Import in die Schweiz zum Teil gestattet. Die SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel möchte diesen Import jedoch verbieten, schreibt der «Tages-Anzeiger». Dafür hat sie am Dienstag eine Motion eingereicht. Neben der Unterstützung aus der eigenen Partei haben auch einzelne FDP-, GLP- und Mitte-Nationalräte ihre Unterstützung angekündigt.

Der Import von geschächtetem Fleisch sorgt immer wieder für Diskussionen. Bereits vor etwa zehn Jahren wollte der SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor die Ausnahmeregelung überprüfen lassen.

Der Import umgehe das Schächtungsverbot

Für Fehr Düsel sei das Tierwohl und die Tierwürde wichtig. Wie medizinische Erkenntnisse zeigten, hätten Tiere beim betäubungslosen Halsschnitt und dem anschliessenden Ausbluten grosse Schmerzen, Todesangst und würden teilweise einen minutenlangen Todeskampf erleiden, sagt sie.

Die Nationalrätin beschreibt die Importerlaubnis als «Paradoxie». «Der Import ist eine Umgehung des inländischen Schächtverbots, und das Tierschutzgesetz wird auf diese Art und Weise ausgehöhlt», sagt Fehr Düsel.

Nina Fehr Duesel, SVP-ZH, stellt eine Frage, an der Sondersession des Nationalrats, am Montag, 5. Mai 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel ist der Ansicht, dass ein Importverbot das inländische Schächtungsverbot umgeht.Bild: KEYSTONE

Der Bundesrat hielt 2016 fest, dass ein gleichzeitiges Verbot von Herstellung und Import die Glaubens- und Gewissensfreiheit unverhältnismässig beschränken würde. Die SVP-Nationalrätin findet, die Religionsfreiheit dürfe nicht immer als Gegenargument herhalten:

«Wer in der Schweiz lebt, soll sich auch an die hiesigen Bestimmungen und Sitten anpassen.»
Nina Fehr Düsel, SVP-Nationalrätin

Fehr Düsel zufolge wäre eine Elektro-Kurzzeitbetäubung der Tiere eine Alternative. Diese würde, laut ihr, bereits von einem Grossteil der muslimischen und jüdischen Gemeinschaften akzeptiert werden.

Kritik von religiösen Verbänden

Der Schweizerische Israelitischen Gemeindebund (SIG) kritisiert den Vorstoss der SVP-Nationalrätin. Jonathan Kreutner, Generalsekretär der SIG, sagt: «Ein Verbot, das die Koscherversorgung in der Schweiz unterbindet, würde jüdisches Leben hier verunmöglichen.»

Eine Betäubung des Tiers vor dem Schlachten erfülle die religiösen Vorschriften für koscheres Fleisch nicht, so Kreutner. Ein Importverbot würde somit erheblich in die Religionsfreiheit eingreifen. Deshalb lehnt der SIG ein entsprechendes Verbot ab.

«Tierschutz und Religionsfreiheit müssen mit Augenmass gegeneinander abgewogen werden.»
Jonathan Kreutner, Generalsekretär der SIG

Laut Fathima Ifthikar, Generalsekräterin der Föderation islamischer Dachorganisationen der Schweiz (Fids), würde ein Verbot verhindern, dass religiöse Speisevorschriften in der Schweiz gelebt werden. Zwar würden viele Musliminnen und Muslime eine Betäubung akzeptieren, aber nur, wenn das Tier bei der Schlachtung noch lebt. «Entscheidend ist aber auch nicht allein die Zahl der Menschen, die es betrifft. Die Religionsfreiheit schützt gerade auch die Praxis von Minderheiten», sagt sie.

(pem)

Das könnte dich auch interessieren:

Was orthodoxen Juden bleibt, falls der Import von koscherem Fleisch verboten wird
Sektenblog
Was orthodoxen Juden bleibt, falls der Import von koscherem Fleisch verboten wird
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Gletscher verschwanden in der Schweiz
1 / 12
Diese Gletscher verschwanden in der Schweiz

Bella-Tola VS (2026): Oberhalb von Saint-Luc im Val d'Anniviers thront der 3025 Meter hohe Walliser Gipfel Bella Tola, an ihrer Nordflanke liegt der kleine Bella-Tola-Gletscher. Oder besser gesagt «lag»: Denn im Hitzsommer 2026 ist er fast komplett abgeschmolzen. Noch 2023 zählte er im offiziellen Inventar sieben Fussballfelder Fläche, nun liessen mehrere Hitzewellen in Folge das letzte Eis verschwinden. Übrig bleiben nur noch ein paar vereinzelte Firnflecken.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chihuahua «Comando» ist das kleinste Mitglied der mexikanischen Nationalgarde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der Pilatus Tower ist fertig – so sehen die Wohnungen aus
Am 1. Oktober endet nach vier Jahren der Bau des höchsten Gebäudes des Kantons Luzern. Im 113 Meter hohen Pilatus Tower gibt es neben Miet- und Eigentumswohnungen auch eine Sauna, einen Fitnessraum und einen Co-Working-Space.
Nach vier Jahren Bauzeit kommt eines der bedeutendsten Bauprojekte der Zentralschweiz zum Abschluss. Am 1. Oktober können sich die Käuferinnen und Käufer über ihre Schlüssel im Pilatus Tower in Kriens LU freuen. Die Einzüge erfolgen gestaffelt: Während einige Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Wohnungen schon jetzt beziehen, tun dies andere erst nächstes Jahr, heisst es in einer Medienmitteilung vom Immobilienunternehmen Halter AG.
Zur Story