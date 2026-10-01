Polizeirapport

Gausaustritt in Thunstetten BE: Bewohner aus neun Wohnhäusern evakuiert

In der Berner Gemeinde Thunstetten ist es am Mittwochvormittag im Rahmen von Bauarbeiten zu einem Gasereignis gekommen. Das meldet die Kantonspolizei Bern. In Absprache mit Spezialisten seien in der Folge neun Wohnhäuser, die in der Nähe liegen, evakuiert worden. Es sei niemand verletzt worden.

Wie die Polizei schreibt, sei später das Gas mit einer kontrollierten Abfackelung verbrannt worden. Das Erdgas sei ausgetreten, als ein natürliches Gasvorkommen angebohrt angebohrt worden sei.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von acht der neun evakuierten Gebäude konnten im Verlauf des Abends zurückkehren. Für die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner wurde mit Unterstützung Angehöriger eine alternative Übernachtungsmöglichkeit organisiert. (dab)