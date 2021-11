Schweizer Finanzchefs sehen nach Corona nicht mehr als grösstes Risiko

«Schweizer Covid-Zertifikat» soll kommen – das hat der Bundesrat heute beschlossen

Der Bundesrat möchte mit einer Einführung eines «Schweizer Covid-Zertifikats» den Zugang zum Zertifikat für mehrere Gruppen von Personen erleichtern. Diese neuen Covid-Zertifikate sollen nur in der Schweiz gültig sein. Mit dieser Erleichterung nimmt der Bundesrat auch mehrere Anliegen auf, die in der Herbstsession des Parlaments vorgebracht wurden. Die Konsultation dazu läuft bis am 26. Oktober, am 3. November will der Bundesrat entscheiden.

Zurzeit können Covid-Zertifikate nur für Personen …