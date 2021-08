Coronavirus: Historische Dimension mit Übersterblichkeit belegt

Interview

«Es geht wieder los» – Chefarzt Sven Staender zur Corona-Lage in den Spitälern

Sven Staender arbeitet auf der Intensivstation in Männedorf. Die Zahl der Corona-Patienten habe in den letzten Tagen wieder angezogen, sagt er im Interview mit watson. Zudem habe sich die Situation auf der Intensivstation verschlechtert seit den ersten Wellen.

Wie sieht es auf der Intensivstation aus? Behandeln Sie Covid-Patienten?Sven Staender: So ungefähr vor 10 Tagen ist es wieder losgegangen. Die Covid-Patienten kommen wieder und sie werden wieder intensivpflichtig. Wir merken das an der Front. Es zieht wieder an. Wir müssen wieder vermehrt Personen ans Beatmungsgerät anschliessen. Das ist nicht nur bei uns in Männedorf so, sondern auch in den anderen Spitälern, mit denen wir in Kontakt stehen.

Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit sagte am …