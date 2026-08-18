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Vegane Bäckereikette Bakery Bakery plant neue Standorte

Bakery Bakery
Die neueste Filiale der Bakery Bakery steht beim Bahnhof Bern. Bild: bakerybakery.ch

Vegane Bäckereikette Bakery Bakery plant neue Standorte

Obwohl die Zahl der Bäckereien in der Schweiz stetig abnimmt, expandiert derzeit eine vegane Bäckereikette in der ganzen Deutschschweiz. Dabei gibt es allerdings auch Risiken.
18.08.2026, 09:0818.08.2026, 09:08

Bakery Bakery ist derzeit eine der grössten veganen Bäckereien der Schweiz mit über zehn Millionen Umsatz. Vor sieben Jahren gegründet, zählt die Kette momentan zwölf Filialen. Dieses Jahr sollen noch fünf weitere dazukommen. Zum schnellen Wachstum meint Mitinhaber Kevin Schmid gegenüber dem SRF: «Ich bin der Meinung, dass man gewisse Risiken in Kauf nehmen muss, wenn man mit einem Produkt Erfolg haben will.»

Risiken durch Expansion

Dirk Morschett, Professor für Betriebswirtschaft und Handel an der Universität Freiburg, sieht in dem schnellen Wachstum einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, da so die Konkurrenz ferngehalten wird. Er sieht dabei jedoch auch Risiken, denn ob sich die Investitionen zukünftig auszahlen werden, ist erst einige Zeit später ersichtlich. Auch günstigere Grossverteiler seien ein Risiko.

Mitgründerin Lycra Strattmann habe davor keine Angst: «Wir haben eine starke Community, in fast jeder Filiale gibt es eine Kinderecke, und auch Studierende haben immer Platz. Das kann die Migros nicht bieten.»

Bakery Bakery will in Zukunft noch Weiterwachsen und bis zu 30 Läden eröffnen.

(kek)

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