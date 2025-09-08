wechselnd bewölkt15°
Bäckerei Limmatbeck schliesst alle 6 Filialen – 55 Mitarbeiter betroffen

Limmatbeck schliesst per sofort, 8.9.25
Der Limmatbeck hatte insgesamt sechs Standorte.screenshot: limmatbeck.ch

Bäckerei Limmatbeck schliesst alle Filialen – 55 Mitarbeiter betroffen

08.09.2025, 09:3908.09.2025, 09:39
Die Bäckerei Limmatbeck hat alle Filialen per sofort geschlossen. Dies teilte die Bäckerei selbst über ihre Website und Instagram mit.

55 Mitarbeiter sind betroffen. Zu den Gründen, wieso die Bäckerei schliesst, gibt es vom Unternehmen zunächst keine weiteren Informationen.

Von der Schliessung betroffen sind alle sechs Standorte des Becks. Diese waren in Spreitenbach AG, Oberengstringen ZH, Neuenhof AG, Dietikon ZH und zwei weitere in Embrach ZH.

Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, werde spekuliert, dass der Inhaber der Bäckerei diese verkauft hat. Der Inhaber, Patrick Binder, hat die Bäckerei-Kette im Jahr 2014 gegründet. Ob die Spekulationen stimmen, oder was der wirkliche Grund für die Schliessung ist, ist bisher nicht bekannt. (nib)

