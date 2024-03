Bild: KEYSTONE

Faustdicke Überraschung: SNB senkt Leitzins auf 1,50 Prozent

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) überrascht erneut: Als eine der ersten Notenbanken senkt sie ihre Leitzinsen wieder. Die Notenbank senkt den sogenannten SNB-Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent.

Die Zinssenkung sei möglich geworden, weil die Bekämpfung der Inflation über die letzten zweieinhalb Jahre wirksam gewesen sei, erklärte die SNB am Donnerstag in einem Communiqué. Die Teuerung liege nun seit einigen Monaten wieder unter 2 Prozent.

Die Teuerung sei nun in dem Bereich, den die Notenbank mit Preisstabilität gleichsetze. Die Inflation dürfte gemäss neuer Prognose auch über die nächsten Jahre in diesem Bereich bleiben.

Der Schritt kommt überraschend, nur wenige Ökonominnen und Analysten haben im Vorfeld mit einer Zinssenkung gerechnet. So hatte Bloomberg 23 Volkswirte befragt, von ihnen erwarteten nur fünf eine Senkung. Die meisten rechneten dabei erst im Juni, bei der nächsten Zinsentscheidung der SNB, mit einem Zinsschritt.

Zuvor hatte die SNB ab Juni 2022 den Leitzins von damals -0,75 Prozent in nur fünf Schritten auf 1,75 Prozent gehievt und danach zwei Mal unverändert belassen. Sie hatte damit der Jahre andauernden Negativzinsära in der Schweiz ein Ende gesetzt.

Die SNB werde die Entwicklung der Inflation aber weiter genau beobachten, hiess es am Donnerstag. Sie werde ihre Geldpolitik «wenn nötig» erneut anpassen, um auch in der mittleren Frist Preisstabilität zu gewährleisten. Und die SNB sei weiter bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein.

Die US-Notenbank Fed hatte hingegen ihre Zinspause am Vorabend verlängert.

Update folgt ...

(lak/sda/awp)

