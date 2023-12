Die Nationalbank dürfte ihren Leitzins bald stark senken – wer sich darüber freuen darf

Darum sieht an den Finanzmärkten nun alles anders aus als noch vor zwei Monaten. Damals erreichten die Zinsen in den USA neue Höhen. Das Schlagwort lautete «higher for longer» – die Zinsen würden demnach lange oben bleiben.

Und in den USA habe sich eingestellt, was sich die Zentralbank Fed zuvor lange vergeblich gewünscht hatte: Anzeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. Dieser schien zuvor lange Zeit zu überhitzen. Die Fed musste befürchten, überzogene Lohnerhöhungen könnten die Inflation befeuern – und sie müsste noch höher mit den Zinsen. Diese Sorge scheint gebannt.

So habe die Inflation «sehr schnell» nachgelassen, in den USA wie in Europa. Für die Eurozone zum Beispiel wurde zuletzt noch eine Jahresteuerung von 2,4 Prozent vermeldet – zuvor waren es zeitweise über 10 Prozent gewesen.

Warum erwartet die UBS solch starke Senkungen und was wären die Folgen? Dies begründet UBS-Chefökonom Daniel Kalt vor allem mit zwei globalen Entwicklungen, welche auch in der Schweiz die Zinsen beeinflussen.

Das wäre die erste Senkung, nachdem die SNB zuvor in kurzer Zeit massiv in die Höhe gegangen war. Sie hatte die Inflation bekämpfen wollen, die zwischenzeitlich deutlich über 3 Prozent gelegen hatte.

