US-Notenbank senkt Leitzins um 0,5 Prozent

Die US-Notenbank hat die Leitzinsen um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Der Leitzins in der grössten Volkswirtschaft der Welt liegt damit in einer Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent, wie das Fed am Mittwochabend mitteilte. (sda/awp)