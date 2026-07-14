sonnig24°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Produzenten- und Importpreisindex sinkt wegen tieferem Ölpreis

12.07.2026 - Eine Person tankt die Benzinsorte Super E10 Pasewalk Mecklenburg-Vorpommern Deutschland *** July 12, 2026: A person is filling up with Super E10 gasoline in Pasewalk, Mecklenburg-Western ...
Preisrückgänge zeigten bei beiden Subindizes insbesondere Mineralölprodukte sowie Erdöl und Erdgas.Bild: www.imago-images.de

Produzenten- und Importpreisindex sinkt wegen tieferen Ölpreises

Die Produzenten- und Importpreise in der Schweiz sind im Juni im Vergleich zum Vormonat gesunken. Der Ölpreisrückgang war der Hauptgrund dafür.
14.07.2026, 10:0114.07.2026, 10:01

Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) fiel gegenüber Mai um 0,3 Prozent auf 99,8 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Der Produzentenpreisindex kam um 0,1 Prozent und der Importpreisindex um 0,7 Prozent zurück.

Preisrückgänge zeigten bei beiden Subindizes insbesondere Mineralölprodukte sowie Erdöl und Erdgas, wie es in der Mitteilung heisst. Bei den Importpreisen verbilligten sich ausserdem pharmazeutische Spezialitäten und Nahrungsmittel, während bei Metallen sowie Computern höhere Preise beobachtet wurden.

Auch auf Jahresbasis steht der PPI erneut im Minus – zum 38. Mal in Folge. Zum Juni 2025 lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten 2,1 Prozent tiefer nach einem Minus von 1,8 Prozent im Monat davor. Beim Importpreisindex lag das Minus im Juni bei 0,8 Prozent, beim Produzentenpreisindex bei 2,7 Prozent.

Der PPI gilt als Vorlaufindikator für die Entwicklung der Konsumentenpreise, da die Kosten der Produktion normalerweise auf die Konsumentenpreise abgewälzt werden. Der Index hat allerdings deutlich höhere Ausschläge und ist aufgrund der hohen Abhängigkeit von Rohstoffen volatiler. Die Jahresteuerung auf Basis der Konsumentenpreise (CPI) lag im Juni 2026 bei 0,5 Prozent. (sda/awp)

Das könnte dich auch interessieren:

Die Weko ermittelt gegen Google
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Konflikt in der Strasse von Hormus eskaliert erneut – neue Angriffe der USA und des Irans
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Konsumentenstimmung setzt Erholung im Juni fort
Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im Juni etwas verbessert. Jedoch verharrt sie weiterhin klar im negativen Bereich.
Zur Story