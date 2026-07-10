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Seco: Konsumentenstimmung setzt Erholung im Juni fort

A customer holds plastic bags full with grocery shopping at a branch of &quot;Migros&quot;, Switzerland&#039;s largest supermarket chain in Zurich, Switzerland, pictured on July 9, 2008. (KEYSTONE/Gae ...
Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) stieg die Konsumbereitschaft der Schweizer Bevölkerung im Juni.Bild: KEYSTONE

Konsumentenstimmung setzt Erholung im Juni fort

10.07.2026, 11:5010.07.2026, 11:50

Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im Juni etwas verbessert. Jedoch verharrt sie weiterhin klar im negativen Bereich.

Konkret stieg der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat um 2,3 auf -35,8 Punkte, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Juni vor einem Jahr lag der Index jedoch um 3,6 Punkte tiefer.

Negativer wird insbesondere die vergangene finanzielle Lage beurteilt, hier liegt der Index bei -43,4 Punkten, nach -36,4 im Vorjahr. Auch die erwartete finanzielle Lage hat sich von -27,4 auf -31,8 Punkte verschlechtert. Nur leicht schlechter wird einzig die erwartete Wirtschaftsentwicklung beurteilt, welche von -38,0 auf -39,6 Punkte sank.

Trotz der leichten Erholung bleibt die Konsumentenstimmung auf historisch tiefem Niveau. Der Index hatte im März mit -42,9 Punkten den tiefsten Stand seit Anfang 2024 erreicht.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Umfrage des Seco veröffentlicht. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte. (sda/awp)

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