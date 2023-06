Keller-Sutter präsentiert knappes Budget 2024 – bald muss gespart werden

In den Folgejahren sieht es noch schwieriger aus. Laut dem Bundesrat dürfte das seit längerem bekannte Entlastungspaket nicht reichen, um die strukturellen Defizite aufzufangen. «Voraussichtlich dürften noch weitere Bereinigungsmassnahmen notwendig werden», schrieb er. Die Unsicherheiten in Bezug auf die nächsten Jahre seien hoch. (aeg/sda)

Der Druck auf die Finanzen des Bundes bleibt hoch. Zwar hat der Bundesrat am Mittwoch ein knapp mit der Schuldenbremse konformes Budget 2024 präsentiert. In den Folgejahren dürften wegen laufend neuer Ausgaben aber weitere Sparmassnahmen nötig sein.

Gewerkschaft Unia lanciert Kampagne für Lohnerhöhungen

Die Delegierte der Gewerkschaft Unia haben an ihrer Versammlung vom Samstag in Bern eine Kampagne für generelle Lohnerhöhungen lanciert. Die Reallohnverluste der letzten Jahre und die laufende Teuerung müssten ausgeglichen werden.

Die Lohnfrage müsse dringend wieder in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte gerückt werden, teilte die Unia am Samstag mit. Die Arbeitgeberverbände müssten die Teuerung vollständig ausgleichen und Lohnerhöhungen zustimmen, die diesen Namen verdienten, sonst sei der soziale Friede in Gefahr, wird Unia-Präsidentin Vania Alleva in der Mitteilung zitiert.