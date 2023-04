Wirtschafts-News

Neuer Migros-Chef wird nicht Denner-Verwaltungsrat

Mario Irminger Bild: keystone

Der heutige Denner-Chef und künftige Migros-Chef Mario Irminger wird in seiner neuen Funktion nicht Verwaltungsrat von Denner. Dies teilte die Migros-Tochter am Montag mit. Der Grund dafür seien die Governance-Regeln des Migros-Genossenschafts-Bundes, welche bei solchen Funktionswechseln eine sogenannte Cooling-off-Periode vorsehen.

Der aktuelle Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen tritt gleichwohl per 30. April aus dem Denner-Verwaltungsrat zurück, so die Mitteilung. Ausserdem wird auch Stephan Fanderl per Ende 2023 das Gremium aufgrund der Amtszeitbeschränkung verlassen.

Neue Mitglieder per Anfang Mai werden Migros-Finanzchefin Isabelle Zimmermann und die Beraterin sowie ehemalig Lidl-Managerin Christine Rittner-Koch. Weitere Mitglieder sind Michel Gruber (Präsident) sowie Christian Biland und Peter Diethelm. (aeg/sda/awp)