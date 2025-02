Nach Credit-Suisse-Übernahme: Nun rollt eine Monsterklage aus Asien an

In ehemaligen Credit-Suisse-Büros in Zürich-Oerlikon entstehen Wohnungen

Die Kanzlei Drew & Napier ermutigt weitere betroffene Investoren aus Singapur, Japan und Hongkong, sich dieser Klage bis Anfang 2025 anzuschliessen, um in die Forderung aufgenommen zu werden, sagte Rai. Zudem strebt die Kanzlei «auch Entschädigungsverfahren» für Investoren aus Thailand und den Philippinen an, da viele von ihnen «weiterhin Interesse an der von uns geführten Klage bekunden», erklärte er. (jzs/ats)

Laut den bilateralen Investitionsschutzabkommen «ist die Schweiz verpflichtet, die Rechte der Investoren zu schützen und sicherzustellen, dass sie fair behandelt werden», so die Kanzlei. Omni Bridgeway, ein Unternehmen, das Finanzierungs- und Streitbeilegungsdienste anbietet, hat mit den Investoren eine Vereinbarung getroffen, um die Kosten dieses Verfahrens zu decken, im Gegenzug für einen Anteil an den eingeklagten Schadenersatzzahlungen.

Die Investoren fordern rund 250 Millionen US-Dollar (mehr als 226 Millionen Franken), was laut der singapurischen Anwaltskanzlei Drew & Napier «die grösste Klage gegen die Schweiz im Rahmen eines Investitionsschutzabkommens» darstellt. Sie argumentieren, dass die Schweiz ihre Verpflichtungen aus den Investitionsschutzabkommen verletzt habe, als sie die sogenannten «Additional Tier-1»- oder «AT1»-Anleihen einseitig für wertlos erklärte, so Drew & Napier.

Am Anfang war der Eisenbahn- und Gotthard-Pionier: Am 16. Juli 1856 nimmt die von Alfred Escher gegründete Schweizerische Kreditanstalt (SKA), Vorgängerin der heutigen Credit Suisse, ihre Geschäftstätigkeit auf. Der Politiker und Wirtschaftsführer leitete die SKA als erster Verwaltungsratspräsident von 1856-1877 und von 1880-1882.

Post verlagert Sortierzentren Kriens LU und Gossau SG – 140 Mitarbeitende betroffen

Der Staatskonzern bündelt die Briefsortierung in den grossen Zentren, kleine Briefsortierzentren haben das Nachsehen.

Jahr für Jahr geht die Briefmenge zurück. Um rund 5 Prozent, wie die Post festhält. Das hat nun einschneidende Folgen für die Briefsortierzentren und ihre Mitarbeitenden, wie die Post am Mittwoch bekannt gab. Der Staatsbetrieb will die Briefsortierung in den grossen Zentren bündeln. Konkret: Die Post beabsichtigt, die Sortierung von Kriens LU nach Härkingen SO und von Gossau SG nach Zürich-Mülligen zu verlagern.