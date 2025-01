In der Stadt Zürich stehen gemäss jüngsten Zahlen über 3 Prozent der Büroflächen leer. Gleichzeitig beträgt die Leerwohnungsziffer, also der Anteil freistehender Wohnungen, 0,07 Prozent. (rbu/sda)

In den ehemaligen Sunrise-Hochhäusern in Zürich-Oerlikon kann künftig gewohnt werden: Die Besitzerin der Hochhäuser, die Zürcher Pensionskasse BVK, will einen Teil der Büroflächen zu Wohnungen umbauen. Bis im vergangenen Sommer arbeiteten hier rund 1000 Credit-Suisse-Mitarbeitende.

Frau soll in Basel Ehemann getötet haben – in Zürich festgenommen

In einer Liegenschaft am Marktplatz in Basel hat die Polizei am frühen Montagmorgen nach einem Hinweis eine leblose männliche Person entdeckt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus. Die 48-jährige Ehefrau wurde festgenommen.