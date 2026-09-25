Nutzer melden Störung bei Postfinance
Postfinance-Nutzerinnen und -Nutzer kämpfen derzeit mit Störungen. Sie klagen bei allestörungen.ch über Login-Probleme sowie die fehlende Saldo-Anzeige. Gemäss Postfinance kommt es zudem zu Wartezeiten. Wie lange die Störung dauert, ist noch nicht klar.
⚠️ Aktuell kommt es beim Öffnen von E-Finance und der PostFinance App zu längeren Wartezeiten und Ausfällen.— PostFinance (@PostFinance) September 25, 2026
Grund ist eine technische Störung. Wir arbeiten an der Lösung des Problems und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Schon am Donnerstag kam es zu einer Störung, wie es auf der entsprechenden Seite von Postfinance heisst. Am Abend konnte sie jedoch behoben werden. Letzten Samstag zeigte der Saldo bei Kundinnen und Kunden zudem plötzlich 0 Franken an. Der Fehler konnte im Laufe des Tages behoben werden. (vro)