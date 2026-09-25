Nutzer melden Störung bei Postfinance

Am Freitag kämpfte Postfinance mit Problemen. In den letzten Tagen kam es immer wieder zu Störungen.

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Postfinance-Nutzerinnen und -Nutzer kämpfen derzeit mit Störungen. Sie klagen bei allestörungen.ch über Login-Probleme sowie die fehlende Saldo-Anzeige. Gemäss Postfinance kommt es zudem zu Wartezeiten. Wie lange die Störung dauert, ist noch nicht klar.

Schon am Donnerstag kam es zu einer Störung, wie es auf der entsprechenden Seite von Postfinance heisst. Am Abend konnte sie jedoch behoben werden. Letzten Samstag zeigte der Saldo bei Kundinnen und Kunden zudem plötzlich 0 Franken an. Der Fehler konnte im Laufe des Tages behoben werden. (vro)