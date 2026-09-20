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Bei einigen Postfinance-Kunden steht der Kontostand plötzlich auf null

[Staged Picture, Gestellte Szene] Financial consultation of a client by a PostFinance financial advisor by means of the PostFinance app at PostFinance branch Aarberggasse in Bern, Switzerland, on Octo ...
Am Samstag funktionierte bei einigen Kundinnen und Kunden die Postfinance-App nicht mehr.Bild: KEYSTONE

Bei einigen Postfinance-Kunden steht der Kontostand plötzlich auf null

Bei einigen Postfinance-Kunden wird der Kontostand derzeit mit null Franken angezeigt. Laut Postfinance handelt es sich um einen reinen Anzeigefehler.
20.09.2026, 18:5220.09.2026, 18:52

Wer am Samstag kurz den Kontostand in der Postfinance-App prüfen wollte, könnte einen gehörigen Schrecken bekommen haben: Bei einigen Kundinnen und Kunden wurden die Konten plötzlich mit einem Saldo von 0 Franken angezeigt.

Auf der Plattform allestörungen.ch gingen seit dem Mittag zahlreiche Meldungen zu Problemen mit der Postfinance-App und dem Online-Banking ein. Auch mehrere Nutzerinnen und Nutzer berichten davon, dass ihre Konten leer angezeigt werden.

Doch das Geld ist nicht verschwunden. Postfinance bestätigt die Störung gegenüber dem «Blick». Eine Sprecherin erklärt, dass es seit dem Mittag zu Einschränkungen bei der Anzeige komme. Es handle sich um einen reinen Anzeigefehler, und ergänzt:

«Ganz wichtig, es ist nur ein Anzeigenfehler. Das Geld ist noch da.»

Postfinance arbeite daran, die Störung möglichst schnell zu beheben, so die Sprecherin, und entschuldige sich bei den betroffenen Kundinnen und Kunden. Um kurz nach 14.30 Uhr war die Störung behoben. (lyn) (schweizheute.ch)

Bei einigen PostFinance-Kunden steht der Kontostand plötzlich auf null
Bei einigen PostFinance-Kunden steht der Kontostand plötzlich auf null
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