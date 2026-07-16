Die Offerte entspricht laut ABB einem Aufschlag von rund 60 Prozent auf den durchschnittlichen Dreimonatskurs der Rotork-Aktie. Bild: keystone

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ABB plant Milliardenübernahme in Grossbritannien

ABB will den britischen Automatisierungsspezialisten Rotork übernehmen.

Der Industriekonzern bietet 503 Pence je Aktie in bar, was einem Unternehmenswert von rund 5,5 Milliarden Dollar entspricht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das Unternehmen erzielte 2025 laut den Angaben einen Umsatz von rund 1,0 Milliarden Dollar und eine Marge von 24,6 Prozent. Rotork würde damit laut den Angaben den Umsatz von ABB um rund 3 Prozent erhöhen und die operative EBITA-Marge sofort verbessern, wie es im Communiqué weiter heisst.

Rotork verfüge mit seinem Geschäft über etablierte Positionen in betriebskritischen Durchflusssteuerungs- und Messtechniklösungen und ergänze das bestehende Automatisierungsportfolio bestens, schreibt ABB.

Der Verwaltungsrat von Rotork unterstütze die Transaktion einstimmig. Die Offerte entspricht laut ABB einem Aufschlag von rund 60 Prozent auf den durchschnittlichen Dreimonatskurs der Rotork-Aktie. Zusätzlich sollen die Rotork-Aktionäre eine Zwischendividende von bis zu 3 Pence je Aktie erhalten.

Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Rotork-Aktionäre sowie der üblichen behördlichen Genehmigungen. Finanzieren will ABB die Übernahme unter anderem mit den Barmittel aus der Veräusserung des Robotics-Geschäfts. (sda/awp)