Wirtschafts-News

Swiss-Life-CEO Patrick Frost tritt im Mai ab

Swiss-Life-Chef Patrick Frost gibt an seinen Finanzchef weiter. Bild: Andrea Zahler / CH Media

Beim Lebensversicherer Swiss Life kommt es zu einem grossen Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Konzernchef Patrick Frost tritt per Generalversammlung 2024 Mitte Mai von seinem Posten zurück. Ersetzt wird er durch den aktuellen Finanzchef Matthias Aellig.

Frost, der seit Juli 2014 Konzernchef ist, soll laut Mitteilung vom Montag im Jahr 2026 in den Verwaltungsrat gewählt werden. Matthias Aellig wiederum ist seit März 2019 Finanzchef von Swiss Life.

Nachfolger auf dem Posten des Finanzchefs wird Marco Gerussi, wie es weiter heisst. Er verantwortete ab 2018 die Finance Transformation und damit die Einführung der IFRS-Rechnungslegungsstandards 17/9 und hat zusätzlich im laufenden Jahr die Leitung der IT übernommen.

Zu einem weiteren Rücktritt kommt es bei der Swiss Life an der Spitze des Geschäfts in Deutschland. Deutschlandchef Jörg Arnold werde per Ende Juni 2024 von seinem Amt zurücktreten, heisst es weiter. Als sein Nachfolger wurde Dirk von der Crone ernannt. (awp/sda)