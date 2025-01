Die Arbeitslosenquote ist gestiegen. Bild: Shutterstock

Wirtschafts-News

Arbeitslosenquote im Dezember auf 2,8 Prozent gestiegen

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Dezember auf 2,8 von 2,6 Prozent im November gestiegen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Im Gesamtjahr 2024 lag die Quote im Schnitt bei 2,4 Prozent nach rekordtiefen 2,0 Prozent 2023. (sda/awp)