Arbeitslosenquote steigt im November in der Schweiz leicht

Mehr «Schweiz»

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im November leicht angestiegen. Sie lag bei 2,6 Prozent nach 2,5 Prozent im Oktober. Saisonbereinigt blieb die Quote zum Vormonat unverändert bei 2,6 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft am Donnerstag mitteilte. (sda/awp)