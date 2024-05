«Lang anhaltende Belastung»: Die Stimmung in der Schweizer Industrie trübt sich ein

Die Gesamtinflation in der Schweiz liege seit Juni 2023 innerhalb des Zielbandes der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von 0 bis 2 Prozent. Auch die längerfristigen Inflationserwartungen blieben innerhalb dieses Bereichs. Die Geldpolitik müsse aber weiterhin restriktiv bleiben, um sicherzustellen, dass die Inflation dauerhaft so tief bleibe. (sda/awp)

Bei der Inflation zeichne sich unterdessen eine weitere Entspannung ab. Konkret sagt die OECD für 2024 einen Durchschnittswert von 1,5 Prozent voraus, nach 1,9 Prozent in der letzten Prognose. Für 2025 liegt die Prognose für die Schweiz unverändert bei 1,4 Prozent.

Inflation steigt deutlicher als erwartet: Plus 1,4 Prozent im April

Insgesamt wird die Stimmung in der Wirtschaft derzeit als «eher schlecht» bezeichnet. Der schwächere Welthandel und die restriktiven monetären Bedingungen würden die privaten Investitionen und die Exporte belasten, schreibt die OECD in der Mitteilung. Eine weitere Abschwächung der Auslandsnachfrage, Angebotsunterbrechungen oder eine drastische Korrektur der Immobilienpreise seien dabei die grössten Abwärtsrisiken für die Konjunktur.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert der Schweiz für 2024 neu ein BIP-Wachstum von 1,1 Prozent (bisher: 0,9%), wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Bestätigt wurde die Prognose für das Jahr 2025, in dem die Schweizer Wirtschaft mit 1,4 Prozent mehr Fahrt aufnehmen soll.

4-Tage-Woche: Erstes grosses Pilotprojekt in der Schweiz

Der entsprechende Index verbesserte sich gegenüber März dank des Beitrags aller Subkomponenten um ganze 8 auf 55,6 Punkte. Entscheidend sei dabei die bessere Auftragslage gewesen, so die Mitteilung. Die Ökonomen-Schätzungen lagen bei 48 bis 49,5 Punkten.Der starke Anstieg im April lege nahe, dass der Rückfall des Dienstleistungs-PMI im März unter die Wachstumsschwelle ein Ausreisser gewesen sei, resümierten die Studienautoren.

Insgesamt sei der Hoffnung, dass die Schrumpfung der Industrie ein baldiges Ende finde, ein herber Dämpfer verpasst worden. Dazu würden auch andere Industrie-PMIs in Europa beitragen, welche seit Monaten einen Abwärtstrend verzeichneten.

Der Rückgang sei zudem breit abgestützt, wobei von den Subkomponenten die Produktion mit einer Einbusse von 8,0 Punkten auf unter 40 Punkte am meisten zur Abschwächung beigetragen habe. Auch der Auftragsbestand, die Lieferfristen und die Beschäftigung wurden im April deutlich schwächer eingeschätzt.

«Kein Frühlingserwachen für die Industrie», bilanzieren die Ökonomen der UBS. Der aktuelle Stand sei der tiefste seit Oktober 2023. Und nur während der grossen Finanzkrise 2008 sei der PMI stärker gefallen als im aktuellen Abschwung. Dass der Index ein Jahr nach Beginn der Industrierezession noch immer in einer Bandbreite von 40 bis 45 Punkten notiere, deute auf eine starke und lang anhaltende Belastung der Industrie hin.

Der PMI für die Industrie schwächte sich im April saisonbereinigt um 3,8 auf 41,4 Punkte ab und verharrte damit zum sechzehnten Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 , wie die UBS am Dienstag mitteilte. Sie berechnet den Index zusammen mit dem Schweizer Einkaufs- und Supply-Management-Verband Procure.ch.

Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich eingetrübt, und auch in weiteren europäischen Ländern tut sich die Industrie seit Längerem schwer. Gleichzeitig prognostiziert die OECD der Schweiz ein etwas stärkeres Wachstum als bisher angenommen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

14-jähriger Junge nach Schwert-Attacke in London gestorben

Antikapitalistische Nachdemo in Bern +++ Wermuth wirbt für Prämienentlastungs-Initiative

In diesem Land in Europa wird am meisten gearbeitet (es ist nicht die Schweiz)

Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Da drängt sich die Frage auf, wie viel wir Schweizerinnen und Schweizer im europäischen Vergleich eigentlich arbeiten. Die Antwort ist nicht so naheliegend, wie sie auf den ersten Blick scheint.

Tag der Arbeit – seit mehr als 140 Jahren ist der 1. Mai ein wichtiger Tag, um auf die Situation und Rechte von Arbeitenden aufmerksam zu machen. Der Tag der Arbeiterbewegung geht zurück auf den Kampf der US-Arbeiter zur Durchsetzung des Achtstundentags im Jahr 1886. In zahlreichen Staaten ist er heute ein gesetzlicher Feiertag, in der Schweizer aber nicht überall.