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Schweizer Börse steigt zum Wochenstart auf Rekordhoch

Schweizer Börse steigt zum Wochenstart auf Rekordhoch

27.07.2026, 18:0727.07.2026, 18:07

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag klar im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI stieg sogar auf ein neues Allzeithoch, gestützt durch starke Pharmaschwergewichte. Für gute Stimmung sorgten vor allem die Entspannungssignale im Nahen Osten.

Die gegenseitige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran habe die Hoffnung geweckt, dass eine diplomatische Lösung gefunden werden könne, hiess es im Handel. Entsprechend sanken auch die Ölpreise.

Am Abend liess US-Präsident Donald Trump verlauten, dass Verhandlungen liefen. Sollten diese scheitern, werde man aber schnell wieder zu «sehr starken militärischen Massnahmen greifen».

Im weiteren Wochenverlauf dürften Firmenzahlen den Markt bewegen. Insgesamt stehen hierzulande fast 30 Unternehmen auf der Agenda. Ausserdem wird der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend mit Spannung erwartet.

Der Leitindex SMI schloss am Montag um 0,7 Prozent höher bei 14'421 Punkten. Am Nachmittag markierte er bei 14'472 Zählern ein neues Rekordhoch. Auch andere europäische Börsen wie der deutsche Dax und der französische Cac-40 schlossen höher, während das US-Leitbarometer Dow Jones am Abend etwas fester und die techlastige Nasdaq tiefer notierten.

Die grössten Gewinner unter den Blue Chips waren zyklische Werte wie Sika (+3,5 Prozent) und Amrize (+1,6 Prozent) sowie die Pharmariesen Roche (+1,4 Prozent) und Novartis (+1,3 Prozent). Am Tabellenende waren derweil Kühne+Nagel (-1,4%) zu finden. Der Transportlogistiker gilt als Profiteur von Handelseinschränkungen, da diese oft mit steigenden Preisen einhergehen. (hkl/sda/awp)

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