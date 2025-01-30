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«Die Versuchung ist zu fest da» – so werden Temu-Käufe begründet



Bis anhin dominierten Giganten wie Digitec Galaxus von der Migros und Zalando den Schweizer Onlinehandel. Das ist jetzt vorbei: Zum ersten Mal belegt der chinesische Anbieter Temu den Spitzenplatz.

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Die Schweizer Bevölkerung liebt chinesische Billig-Online-Händler. Das zeigt eine repräsentative Umfrage, die im Auftrag von Comparis durchgeführt wurde. Demnach entfallen 25 Prozent des Marktes auf Temu, AliExpress, Shein und Wish. Zum Vergleich: Der deutsche Anbieter Zalando kommt auf 11 Prozent.

Im Jahr 2024 haben 52 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mindestens einmal ein Produkt über eine der chinesischen Plattformen bestellt. Mit 57 Prozent nutzen Frauen diese Händler häufiger als die Schweizer Männer mit 48 Prozent. Der Favorit dabei ist Temu. Dieser hat die bisher beliebtesten Plattformen wie Digitec Galaxus, Zalando, Amazon und die Migros überholt.

Wir wollten von euch wissen, ob und wie oft ihr Temu nutzt und was ihr dort einkauft.

Das sagt ihr zu Temu:

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... Und wie sieht es bei dir aus? Nutzt du Temu?

Nutzt du Temu? Ja, regelmässig. Joa, ab und zu. Nein, sowas unterstütze ich nicht. Keine Ahnung, was ist Temu? Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1049 Personen teilgenommen

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