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Temu überholt Digitec Galaxus: Das sagen befragte Schweizer dazu

Video: watson/thomas wey, delia klo, lucas zollinger

«Die Versuchung ist zu fest da» – so werden Temu-Käufe begründet

Bis anhin dominierten Giganten wie Digitec Galaxus von der Migros und Zalando den Schweizer Onlinehandel. Das ist jetzt vorbei: Zum ersten Mal belegt der chinesische Anbieter Temu den Spitzenplatz.
30.01.2025, 12:1008.07.2026, 15:59
Thomas Wey
Thomas Wey
Delia Klo
Delia Klo
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Die Schweizer Bevölkerung liebt chinesische Billig-Online-Händler. Das zeigt eine repräsentative Umfrage, die im Auftrag von Comparis durchgeführt wurde. Demnach entfallen 25 Prozent des Marktes auf Temu, AliExpress, Shein und Wish. Zum Vergleich: Der deutsche Anbieter Zalando kommt auf 11 Prozent.

Im Jahr 2024 haben 52 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mindestens einmal ein Produkt über eine der chinesischen Plattformen bestellt. Mit 57 Prozent nutzen Frauen diese Händler häufiger als die Schweizer Männer mit 48 Prozent. Der Favorit dabei ist Temu. Dieser hat die bisher beliebtesten Plattformen wie Digitec Galaxus, Zalando, Amazon und die Migros überholt.

Wir wollten von euch wissen, ob und wie oft ihr Temu nutzt und was ihr dort einkauft.

Das sagt ihr zu Temu:

Video: watson/thomas wey, delia klo, lucas zollinger

... Und wie sieht es bei dir aus? Nutzt du Temu?

Nutzt du Temu?
An dieser Umfrage haben insgesamt 1049 Personen teilgenommen

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59 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Lara1234
30.01.2025 12:37registriert Oktober 2018
Ich habe noch nie bei Temu oder ähnlichem bestellt und werde ich auch nie. Was ich mir sonst nicht leisten könnte, kauf ich halt nicht, Pech gehabt. Wenn ich in meinem Umfeld Personen mit eigenem Geschäft sehe, die privat nur bei Temu kaufen kann ich nur noch den Kopf schütteln, ab so viel Ignoranz 🤦
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Massalia
30.01.2025 12:21registriert Juni 2021
Beschämend, dass sich Leute völlig kopflos und ohne Rücksicht auf die Umwelt und das Klima einfach immer gerade den Schrott kaufen, den sie zu haben brauchen meinen.

Die Entwicklung geht in die komplett falsche Richtung. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft geworden. Und wir werden die Quittung für dieses Verhalten kriegen, Aluhut hin oder her.
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