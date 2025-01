Überdies sorgt die Dominanz einiger weniger ausländischer Akteure in einem stark wachsenden Sektor in der Schweiz für immer grössere Besorgnis. Laut einer Umfrage der Swiss Retail Federation betrachten 60 Prozent der Schweizer Händler Temu, Shein oder auch Amazon als «besorgniserregend» oder «sehr besorgniserregend». Die Schweizer Händler fürchten vor allem, ihre Margen kürzen zu müssen und nicht gegen den Preisdruck bestehen zu können, den Temu und die anderen E-Commerce-Giganten ausüben.

«Bei Temu und Co. können Alltagsgegenstände, Kleidung und Accessoires oft zu deutlich niedrigeren Preisen als in Schweizer Geschäften oder auf Schweizer Online-Portalen gekauft werden. Der fehlende Qualitätsnachweis oder die mitunter unzureichende Produktsicherheit spielen dabei kaum eine Rolle.»

«Die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten kauft in den chinesischen Online-Shops wegen der niedrigen Preise ein. Daher sind die Erwartungen an die Produkte auch leichter zu erfüllen als bei einem teureren Artikel.»

Auch wenn sich der Trend zu Temu und Co. in der ganzen Schweiz manifestiert, so gibt es zwischen den Sprachregionen signifikante Unterschiede. Die Tessiner scheinen Shopping bei den Onlinehändlern regelrecht zu lieben. Fast 70 Prozent geben an schon einmal bestellt zu haben. Skeptischer sind die Deutschschweizer, wo eine (sehr knappe) Mehrheit noch nie bestellt hat. Dazwischen liegen die Romands.

So erfährt man beispielsweise, dass Frauen viel eher in diesen Online-Shops einkaufen: 57 % von ihnen lassen sich von den chinesischen Billigwaren verführen, im Vergleich zu 48 % der Männer.

Die Schweizerinnen und Schweizer lieben Temu und Co. – die chinesischen Billig-Onlinehändler haben sich hierzulande vollkommen etabliert. Laut einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag von Comparis durchgeführt wurde, haben 52 % der Schweizer Bevölkerung im Jahr 2024 mindestens einmal ein Produkt über eine der chinesischen digitalen Plattformen wie Temu, Shein, Wish oder Aliexpress bestellt.

«Hohes Risiko»: Selecta wird von bekannter Bewertungsfirma herabgestuft

Die renommierte Ratingagentur Moody's sieht bei der Schweizer Snackautomatenfirma grosse Gefahren – Kreditgebern drohen demnach grosse Verluste.

Die Snackautomaten-Firma Selecta steht vor einer ungewissen Zukunft. Vergangene Woche berichtete CH Media über die schwierige finanzielle Lage, in der sich das Unternehmen mit Sitz in Cham ZG befindet. Selecta hat Geld nötig. So sehr, dass sie sich kürzlich gezwungen sah, sich zusätzliche Liquidität in Form eines 50-Millionen-Euro-Darlehens von aktuellen Teilhabenden zu holen. Zudem handelte die Firma eine Verlängerung der Zinsfrist für die bestehenden Darlehen aus, und sie gab an, Refinanzierungsoptionen zu evaluieren.