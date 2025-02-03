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Nicht Kleider: Das sind die meistgekauften Artikel auf Digitec Galaxus

Das sind die meistgekauften Artikel von Digitec Galaxus

Die Jahreshitparade der beliebtesten Artikel beim Onlinekauf von Digitec Galaxus offenbart: Die Schweizer sind sehr büro- und alltagsfokussiert. Nur zwischendurch wollen sie spielen.
03.02.2025, 14:3208.07.2026, 15:36
Florence Vuichard / ch media

Die Paketberge, die täglich verteilt werden, regen zum Träumen an. Doch in den braunen Kartonschachteln steckt in der Regel wenig Spass. Und noch viel weniger Glamour. Gefüllt sind sie vielmehr mit sehr alltäglichen Sachen. Das jedenfalls legt die neuste Jahres-Bestsellerliste von Digitec Galaxus nahe.

epa11668483 Lego figures exhibited at the Made in Asia fair at the Brussels Expo in Brussels, Belgium, 19 October 2024. The fair is dedicated to all things anime, cosplay, comics, board and video game ...
Beliebte Lego-Welten: Die Spielsteine und Figuren gehören zu den am meisten bestellten Artikeln.Bild: keystone

Demnach sind die meistverkauften Artikel im grössten Online-Warenhaus der Schweiz Batterien und Akkus. Nichts aus dem Angebot von rund 2200 verschiedenen Produkttypen wurde 2024 mehr bestellt als Energiespender – egal ob für Babyphones, Fernbedienungen oder Spielzeugautos. Damit führen Batterien und Akkus das Ranking zum dritten Mal in Folge an.

Auf den zweiten Platz kommt – wie schon im Vorjahr – das USB-Kabel. Wobei der Absatz gemessen an der Stückzahl im Vergleich zu 2023 mit einem Plus von 30 Prozent nochmals stark zugenommen hat, wie Digitec-Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli betont. Er führt das unter anderem darauf zurück, dass beim Kauf neuer Handys immer seltener Ladegeräte und USB-C-Stecker mitgeliefert würden. Der dritte Podestplatz gehört den Kopfhörern. Die Nachfrage ist laut Hämmerli im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 28 Prozent gestiegen, unter anderem dank der neuen Versionen der Apple AirPods und der Galaxy Buds von Samsung.

Online vertreibt den stationären Elektronikhandel

Online-Shopping heisst letztlich Online-Elektronik-Shopping. Im Bestseller-Ranking des Online-Warenhauses jedenfalls dominieren die Artikel aus der Heimelektronik- und Haushaltsgeräteabteilung. Sie belegen sieben der zehn ersten Plätze. Angesichts dieses Ergebnisses erstaunt es wenig, dass die stationäre Konkurrenz ums Überleben kämpft respektive aufgibt. So hat etwa die Galaxus-Digitec-Mutter, die Migros-Gruppe, ihre Melectronics-Filialen verkauft oder geschlossen, der Computer- und Elektrohändler Steg musste schon im Herbst 2023 die Türen schliessen.

Conveyors transport the packed orders ready for dispatch to the roll containers for parcels of the Swiss Post, pictured at the central warehouse and logistics center of Digitec Galaxus in Wohlen in th ...
Galaxus-Päckli vor dem Versand.Bild: KEYSTONE

Innerhalb des Elektronikangebots kommt es aber zu Verschiebungen. So sind Druckerpatronen und Toner im Ranking deutlich nach unten gerutscht – innert fünf Jahren von Platz 1 auf Platz 6. Hämmerli hat dafür zwei Erklärungen: Erstens arbeiteten Büroangestellte wieder öfter in der Firma statt im Homeoffice und müssten folglich zu Hause weniger ausdrucken. Und zweitens mache sich ein gewisser Verzicht auf Papier – und damit aufs Ausdrucken bemerkbar. Doch dieser ist eher klein, wie die Statistik zeigt: Die Bestellungen beim Druckpapier seien bei Digitec Galaxus nur gerade um 1 Prozent zurückgegangen.

Nur gerade drei Produkte stammen aus anderen Abteilungen: Windeln, Reinigungsmittel – und Lego-Steine. Offenbar haben die Plastikbausets immer mehr erwachsene Fans.

Bestseller aus dem Online-Warenhaus

  • 1. Batterien und Akkus
  • 2. USB-Kabel
  • 3. Kopfhörer
  • 4. Windeln
  • 5. Smartphone-Hüllen
  • 6. Druckpatrone
  • 7. Lego
  • 8. Reinigungsmittel
  • 9. Leuchtmittel
  • 10. Smartphone

Die Windeln gehören laut den Angaben des Schweizer Online-Warenhauses innerhalb der Top-Gruppe zu den «Aufsteigern des Jahres». Eine merkliche Zunahme gibt es auch bei den Reinigungsmitteln, die damit erstmals den Sprung in die Top 10 schaffen. «Wer online einkauft, legt auch immer häufiger Dinge des täglichen Bedarfs in den Warenkorb», sagt Hämmerli. Auf Platz 11 folgten Reinigungsutensilien wie Putzschwämme, Staubwischer oder Druckluft-Abflussreiniger. Ebenfalls knapp nicht auf die Liste der zehn meistgekauften Artikel geschafft hat es laut Firmenangaben das Katzenfutter.

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Über alle 2200 Produktgruppen hinweggesehen am meisten Ränge gutgemacht hat das Zubehör für den Reifenwechsel am Auto, das heisst also: Druckmesser, Ventilklappen oder Montagepaste. Ebenfalls je über 500 Ränge gut gemacht haben diverse Rauchutensilien: namentlich Zigaretten, Tabak sowie Vape Liquid. (aargauerzeitung.ch)

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58 Kommentare
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tr3
03.02.2025 15:37registriert April 2019
Immer, wenn der Wert meines Warenkorbs so niedrig ist, dass ich Versandkosten bezahlen müsste, schlägt mir Galaxus Batterien vor. Kommt wohl auch daher.
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