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Nike will über die kommenden Jahre 2,5 Milliarden Dollar einsparen

epa13154883 People walk past a Nike store in a shopping mall in Beijing, China, 07 August 2026. China&#039;s trade surplus widened to 112.5 billion US dollars (97.62 billion euros) in July 2026, up fr ...
Menschen laufen an einem Nike-Laden in Peking vorbei.Bild: keystone

Umsatz sinkt: Nike will über die kommenden Jahre 2,5 Milliarden Dollar einsparen

02.10.2026, 10:0502.10.2026, 10:05

Der Adidas-Rivale Nike greift zu einem verschärften Sparkurs. Das Sanierungsprogramm wegen der teilweise hausgemachten Krise soll über die kommenden Jahre Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar bringen, kündigte der Sportartikel-Konzern an.

Zu den Massnahmen wird auch ein Stellenabbau gehören, sagte Nike-Chef Elliott Hill bei der Vorlage von Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Im vergangenen Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich sank der Gewinn um zwei Prozent auf 712 Millionen Dollar. Die Verbraucherinnen und Verbraucher seien zurückhaltend bei ihren Ausgaben, sagte Hill. Für das noch bis Ende Mai 2027 laufende Geschäftsjahr stellte Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht.

Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. (sda/dpa)

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