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Kylian Mbappé sorgt nach On-Coup Schuhen im Madrid-Derby für Aufsehen

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe vies for the ball with Atletico Madrid&#039;s Lee Kang-in, center, and Julian Alvarez during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in ...
Zwei Tage nach dem On-Wechsel: Mbappé trug beim Derby noch Nike – aber getarnt.Bild: keystone

Nach On-Coup: Kylian Mbappé versteckt Nike-Logo im Madrid-Derby

Der Schweizer Kleidungsmarke On verkündete am Freitag ihren Einstieg ins Fussballgeschäft. Als neues Gesicht gewann das Unternehmen Superstar Kylian Mbappé. Der Stürmer von Real Madrid lief im Derby nun mit neuen Schuhen auf – das Nike-Logo verdeckte er darauf.
21.09.2026, 14:5421.09.2026, 14:54

Sportlich verlief der Abend für Real Madrid bitter: Nach einer laut Trainer José Mourinho durchaus starken ersten Halbzeit sah Dean Huijsen in der 52. Minute Rot, den fälligen Elfmeter verwandelte Alejandro Grimaldo zur Führung. Nur wenig später erhöhte Jonathan David auf 2:0, ehe Antonio Rüdiger in der Schlussphase nur noch verkürzen konnte. Am Ende gab es eine 1:2-Niederlage, mit der Real bereits nach sieben Spieltagen sechs Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona zurückfällt.

Mit ausgedruckten Bildern: Skurriler Auftritt von Real-Trainer Mourinho nach Derby-Pleite
Mit ausgedruckten Bildern: Skurriler Auftritt von Real-Trainer Mourinho nach Derby-Pleite

Auf dem Platz trug Mbappé zwar noch seine gewohnten Nike Mercurial Superfly, allerdings in einer komplett weissen Ausführung, bei der man das berühmte Logo nur bei genauerem Hinschauen überhaupt erkennt. Am Freitag hatten Mbappé und das Schweizer Unternehmen On ihre Partnerschaft verkündet. In Zukunft wird der 27-jährige Franzose also mit On-Schuhen auflaufen – diese sind aber erst ab 2027 bereit. Deshalb spielt Mbappé vorerst wohl weiterhin in Schuhen von Nike, doch soll sein langjähriger Ausrüster augenscheinlich nicht mehr sichtbar sein.

September 15, 2026, Elche, Elche, Spain: Kylian Mbappe of Real Madrid CF runs with the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid CF at Es ...
Mit diesen Schuhen lief Kylian Mbappé zuletzt auf …Bild: www.imago-images.de
September 20, 2026, Madrid, Spain, Spain: Shoes of Kylian MBAPPE of Real Madrid during the LaLiga match between Atletico de Madrid and Real Madrid CF at Riyadh Air Metropolitano Stadium on September 2 ...
… nun ist das Nike-Logo aber nicht mehr zu sehen.Bild: www.imago-images.de

On hat sein Portfolio zuletzt deutlich erweitert. Neben Tennis-Ikone Roger Federer ist auch Schauspielerin Zendaya als Markenbotschafterin mit an Bord. Mit der Verpflichtung von Mbappé und der Ernennung von Thierry Henry zum neuen Fussball-Direktor wagt sich die Marke nun erstmals in grossem Stil in den Fussball vor.

Prominenz im Fussball ist für On dabei nichts komplett Neues: Die Schweizerin Sydney Schertenleib stand bereits bei der Zürcher Marke unter Vertrag. Mit Mbappé holt sich On nun aber einen deutlich grösseren Namen ins Boot und unterstreicht auch mit dem geplanten Fussballschuh die Ambitionen, sich als ernstzunehmender Player im Fussballgeschäft zu etablieren. (car)

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