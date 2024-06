Die GameStop-Aktie schoss gerade erneut nach oben – weil «Roaring Kitty» wieder postete

2021 explodierte die Aktie des Computerspiel-Unternehmens schon einmal. Nun gewann sie plötzlich wieder. Dabei sind weder Mechanismus noch die Akteure neu.

Ein Gamestop-Laden in Los Angeles. Bild: keystone

Am Montag sprang die GameStop-Aktie kurz nach Eröffnung der New Yorker Börse (15.30 Uhr Schweizer Zeit) um fast 100 Prozent nach oben. Das Ganze hatte sich bereits vorbörslich, also vor dem Börsenstart, abgezeichnet.

Grund dafür ist der Trader Keith Gill. Er ist auf X besser bekannt als «Roaring Kitty» und nennt sich auf Reddit «DeepF***Value». Gill veröffentlichte gemäss Medienberichten am Sonntagabend einen vermeintlichen Screenshot seines Portfolios. Darauf soll ersichtlich sein, dass «Roaring Kitty» gut fünf Millionen GameStop-Aktien besitzt, zu einem (damaligen) Preis von etwas über 20 US-Dollar.

Die Reddit-Aktie in den letzten fünf Tagen. Zugriff: 16.00 Schweizer Zeit. screenshot google finance

Diese Informationen konnten bislang nicht unabhängig verifiziert werden – doch das ist der Reddit- und Börsenspekulationscommunity herzlich egal. Die Aktie des eigentlich arg angeschlagenen Unternehmens explodierte.

Hinzu kam ein X-Post von Keith Gill am Sonntagabend, auf dem er ein Bild einer UNO-Umkehrkarte teilte. Mit dieser können UNO-Spieler die Richtung des Spiels ändern, es ist aber viel mehr bekannt als Meme, das für eine Art «karmische Umkehr» von Ereignissen steht. Innerhalb von fünf Stunden nach Veröffentlichung des Beitrags wurde dieser am Sonntag bereits mehr als 4 Millionen Mal angesehen.

Allerdings: Dass die Bewegungen der GameStop-Aktie das Resultat alleine von Spekulationen auf Social Media sind, zeigt der Verlauf kurz nach Eröffnung der New Yorker Börse: Nachdem sie von rund 23 US-Dollar auf gut 40 Dollar sprang, verlor sie bereits kurz darauf wieder einen grossen Teil davon. Um 16 Uhr (Schweizer Zeit) stand sie schon wieder bei etwas über 30 US-Dollar.

Die GameStop-Aktie in den letzten fünf Tagen. Bild: screenshot google finance

Nicht der erste Gamestop-Hype

Es war der Fall GameStop, der den Begriff «meme stock» prägte: eine Aktie, die lediglich aufgrund eines Social-Media-Hypes durch Spekulationen einen massiven Auftrieb erfährt.

2021 erlebten die Aktien der US-Handelskette für Computerspiele einen beispiellosen Kursanstieg, nachdem Kleinanleger, darunter Keith Gill, auf der Social-Media-Plattform Reddit aktiv geworden waren. Millionen von Anlegern aus der Wall-Street-Community von Reddit trieben die GameStop-Aktien damit kurzfristig von 20 auf 480 US-Dollar. Viele grosse Hedgefonds, die zuvor gegen das Unternehmen gewettet hatten, erlitten damit enorme Verluste – was genau die Absicht der Reddit-Community war. Die Aktion der kleinen «Amateurinvestoren», die die Wall-Street-Giganten teilweise in den Ruin trieben, wurde im ganzen Netz gefeiert.

«Roaring Kitty» ist schon länger zurück auf Social Media

Ganze drei Jahre war es danach ruhig geworden auf den Social-Media-Accounts von Keith Gill, der nach 2021 nichts mehr postete. Vor zwei Wochen erfuhr die GameStop-Aktie dann plötzlich einen Aufwärtstrend, oder zumindest verstärkte Bewegung. Der Grund: Der «Finanzfluencer» kehrte auf Social Media zurück. Auf X postete er Mitte Mai das Bild eines Videospielers, der sich nach innen lehnt. Er schürte damit Spekulationen, wonach er auch wieder an der Börse aktiv werden würde.

Die GameStop-Aktie im Mai. Bild: screenshot google finance

Kurz nach diesem Post sprang der Kurs der Aktie von gut 10 Dollar Ende April auf 50 Dollar. Genauso rasch ging es aber dann auch wieder zurück.