Gamestop-Store in New York. Bild: keystone

Aktienkurs steigt: Gamestop will wohl ins NFT-Geschäft einsteigen

Der geplante Einstieg in den Handel mit digitalen Sammel-Objekten gibt Gamestop Rückenwind. Die Aktien des Videospiele-Händlers stiegen am Freitag um zeitweise mehr als 20 Prozent.

Der US-Videospielhändler Gamestop <US36467W1099> will einem Bericht zufolge in das zuletzt boomende Geschäft mit sogenannter digitaler Kunst einsteigen. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen einen Handelsplatz für Kunstwerke für Computerspieler mit sogenannten digitalen Echtheitszertifikaten NFT aufbauen, wie das «Wall Street Journal» (WSJ) unter Berufung auf einen Insider berichtete. Von Donnerstag auf Freitag legte die Aktie um mehr als 17 Prozent zu.

Zum New Yorker Börsenstart am Freitag stieg die Aktie dann sogar noch weiter. Im Laufe des Tages liess der Aufwärtstrend jedoch wieder etwas nach.

Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Token (auf Deutsch etwa «nicht-austauschbare Wertmarke»), mit denen ermöglicht wird, Eigentumsrechte bei digitalen Kunstwerken abzubilden.

Gamestop wurde durch Kleinanleger berühmt

Die Gamestop-Aktie zählt zu den bekanntesten sogenannten Meme-Aktien, die im vergangenen Jahr oft für Furore sorgten. Darunter versteht man Papiere, die von auf Internet-Plattformen wie Reddit organisierten Kleinanlegern in die Höhe getrieben werden. Fundamentale Gründe gab es dafür nicht. Die Kurse dieser Papiere stiegen oft an einem Tag im dreistelligen Prozentbereich.

Da viele professionelle Investoren wie Hedgefonds gegen diese Entwicklung gewettet hatten, haben diese dabei teils Milliarden verloren. So zog der Kurs von Gamestop Ende Januar 2021 innerhalb weniger Tage von rund 40 Dollar bis auf fast 500 Dollar an.