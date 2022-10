Bald nicht mehr in der Nähe: GameStop schliesst alle Filialen in der Schweiz. Bild: keystone

GameStop kündigt Schliessung aller Schweizer Filialen an

Wie einem internen Schreiben entnommen werden kann, plant GameStop, Anfang 2023 alle Schweizer Filialen zu schliessen. Man setze künftig auf Online-Handel.

In einem internen Schreiben kündigt GameStop die geplanten Schliessungen an. Es seien 14 Stores und 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Diese werden aufgerufen, Vorschläge, «wie mögliche Entlassungen vermieden oder deren Zahl beschränkt sowie ihre Folgen gemildert werden können» einzureichen.

«GameStop Schweiz GmbH beabsichtigt, das Geschäft in der ganzen Schweiz aus strategischen Gründen aufzugeben, dies da die Rentabilität der physischen Geschäfte im Elektronik- und Videospielebereich immer mehr abnimmt und der Trend zu Download- und Streaming-Angeboten anhält sowie hinsichtlich der Positionierung der GameStop Gruppe im Markt.» GameStop, internes Schreiben

Ein Mitarbeiter der GameStop-Filiale in Schaffhausen bestätigt den Erhalt des Dokuments. Die Angestellten wurden am Donnerstag über die Schliessung informiert. Zusätzlich zu den Schweizer Lokalitäten würden auch 50 Prozent der Filialen in Deutschland und Österreich geschlossen.

GameStop schwächelt schon seit Längerem. Anfang 2021 geriet der Videospiel-Verkäufer in die Schlagzeilen, als Reddit-Nutzer mit abgesprochenen Käufen den Aktienkurs in die Höhe schiessen liessen. Doch auch dieses zwischenzeitliche Hoch konnte den Gamingriesen nicht retten – weltweit werden weiter Filialen geschlossen.

Nun versucht GameStop, seinen Online-Handel auszubauen. Doch die Konkurrenz ist stark – Steam, EpicGames und co. haben grosse Marktanteile. Auch GameStops NFT-Plattform scheint sich nicht zu bewähren: Diesen Sommer haben NFTs einen starken Preissturz erlebt. Ob sich daraus noch Gewinn schlagen lässt, wird sich zeigen.