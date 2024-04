Wirtschafts-News

Lonza holt den neuen Chef beim Mitbewerber Siegfried

Lonza hat die Vakanz an der Konzernspitze rund ein halbes Jahr nach dem Abgang des früheren CEO wieder besetzt. Dafür hat sich der weltgrösste Pharma-Auftragsfertiger beim Mitbewerber Siegfried bedient und holt dessen Chef Wolfgang Wienand.

Der Deutsche Wolfgang Wienand wird im Sommer 2024 neuer Konzernchef bei Lonza, teilten die Basler am Dienstag mit. Damit kann sich der 71-jährige Noch-CEO Albert Baehny endgültig aus dem Unternehmen zurückziehen. Der Westschweizer hat seit Oktober 2023 eine Doppelrolle bei Lonza inne.

Seit der frühere Lonza-Chef Pierre-Alain Ruffieux nach nicht ganz drei Jahren gehen musste, ist Baehny nicht nur Präsident des Verwaltungsrates, sondern auch CEO ad interim. Als Baehnys Nachfolger an der Spitze des Verwaltungsrates hatte die Lonza bereits im Januar den Niederländer Jean-Marc Huët auserkoren.

Viele Wechsel in der Vergangenheit

Während der Amtszeit von Baehny wandelte sich Lonza vom Chemieunternehmen zum Marktführer in der Auftragsfertigung (CDMO). Er ist allerdings auch für seinen hohen «CEO-Verschleiss» bekannt.

Denn bei Lonza haben sich in den vergangenen fünf Jahren die Konzernchefs die Klinke in die Hand gegeben. Der langjährige Chef Richard Ridinger ging Anfang 2019, Marc Funk nur neun Monate später und Ruffieux schied im Herbst 2023 aus. In dieser Zeit musste Baehny zweimal als Interims-CEO herhalten.

Für seine neue Wahl Wienand ist Baehny voll des Lobes: «Der Verwaltungsrat ist erfreut, einen erfahrenen CEO mit einer starken und etablierten Erfolgsbilanz in der CDMO-Industrie ernannt zu haben», erklärte er in dem Communiqué.

In der Tat hat Wienand bei Siegfried in seinen fünf Jahren als CEO eine eindrückliche Visitenkarte hinterlassen: Unter seiner Leitung ist die Firma aus Zofingen AG um mehr als 60 Prozent auf fast 1,3 Milliarden Franken Umsatz angewachsen und beschäftigt heute über 3700 Mitarbeitende.

Eine Liga grösser

Die Fussstapfen, in die Wienand tritt, sind aber noch ein Stück grösser: Lonza kam im Geschäftsjahr 2023 auf einen Umsatz von 6,7 Milliarden Franken und beschäftigt rund 18'000 Mitarbeitende.

Und während Siegfried vor allem in der chemischen Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen und fertigen Darreichungsformen wie Tabletten tätig ist, dominiert bei Lonza die lukrative Wirkstoffherstellung mit Mitteln der Biotechnologie.

Laut Baehny ist Wienand «ideal positioniert», um Lonza «ins nächste Kapitel der Wachstumsphase zu führen.» Wohin die Reise führen soll, hatte der bald scheidende Romand bereits letzten Herbst selber skizziert.

Hohe Erwartungen

Kurz gefasst: Lonza will auch nach Corona stark wachsen. Das Unternehmen war während der Pandemie vor allem für den Impfstoff-Auftrag von Moderna bekannt geworden.

Denn der Trend dahin, dass Pharmafirmen die Produktion der Wirkstoffe an Spezialisten wie Lonza auslagert, werde weiter anhalten. Wie als Beweis dafür hat Lonza unlängst zwei grosse Produktionsanlagen von Roche in Kalifornien gekauft.

Die Vorgabe an Wienand: Bis 2028 will Lonza in Lokalwährungen jährlich um 11 bis 13 Prozent wachsen. Und die Marge soll wieder in den Bereich von 32 bis 34 Prozent steigen. Diese war zuletzt auf 28,9 Prozent gesunken, weil die weggefallenen Impfstoffaufträge sehr lukrativ waren.

Aber als früherer Spitzensportler ist sich Wienand Herausforderungen gewohnt. Der Manager mit Jahrgang 1972 nahm als Florettfechter an zwei Olympischen Spielen (Atlanta 1996 und Sydney 2000) teil, gewann mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften und wurde mehrmals Deutscher Meister.

Siegfried-Aktien leiden

An der Börse hat sich derweil die erste Euphorie gelegt: Gegen 10.30 Uhr stehen die Lonza-Papiere noch 0,4 Prozent höher bei 542,20 Franken, seit Jahresbeginn summiert sich ein Plus von 53 Prozent.

Die Papiere von Siegfried tauchen nach dem Verlust ihres CEO hingegen um 4 Prozent. Unter Wienand hatte sich der Aktienkurs seit 2019 mehr als verdreifacht. (lak/awp/sda)