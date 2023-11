Wirtschafts-News

Benko gibt Vorsitz im Signa-Beirat an Geiwitz ab

Bild: www.imago-images.de

Immobilieninvestor Rene Benko gibt den Vorsitz im Beirat der Signa Holding an den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz ab. Das teilte die Signa am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Unklar ist, ob Benko auch - wie im Vorfeld kolportiert - seine Stimmrechte treuhändisch an Geiwitz überträgt. Die Familie Benko Privatstiftung bleibe weiterhin grösster Gesellschafter der Holding, hiess es in der Mitteilung. Die Signa war für die APA telefonisch kurzfristig nicht erreichbar.

Mehrere Sparten der von Benko gegründeten Unternehmensgruppe waren zuletzt in Schwierigkeiten geraten. Vor allem im Immobiliengeschäft häuften sich aufgrund hoher Abwertungen Verluste an. (sda/awp/apa)