Wirtschafts-News

Nestlé Waters streicht 171 Stellen an seinem Standort in Vittel

Bild: keystone

Nestlé Waters wird bis Ende des Jahres 171 der 721 Arbeitsplätze am Standort der Tochtergesellschaft in Vittel in Frankreich streichen. Die Einzelheiten wurden am Dienstagmorgen den Sozialpartnern vorgestellt.

Die Ankündigung, rund ein Viertel der Belegschaft zu streichen, erfolgt in einem «erodierenden» und «extrem wettbewerbsintensiven» Markt für stilles Wasser, wie eine Sprecherin des Lebensmittelkonzerns gleichentags gegenüber AWP erklärte. Diese Massnahme sei hauptsächlich auf die Entscheidung zurückzuführen, den Verkauf von Vittel in Deutschland einzustellen.

Hinzu kam, das zwei von sechs Wasser-Bohrungen am Standort in den Vogesen aufgrund der Witterungsbedingungen auf unbestimmte Zeit eingestellt wurden. Zusammen mit dem Verkaufsstopp in Deutschland «verstärkt diese Aussetzung den Rückgang der am Standort produzierten Mengen noch weiter», erklärte das Unternehmen. (sda/awp)