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Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich – Aktie taucht ab

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Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich – Aktie taucht ab

18.09.2026, 19:3118.09.2026, 19:31
epa13210061 (FILE) - Cars at electric cars assembly line at the Volkswagen (VW) vehicle factory in Zwickau, Germany 26 April 2022 (reissued 03 September 2026). The Volkswagen Group announced on 03 Sep ...
VWs werden im Werk Zwickau zusammengesetzt. (Archivbild)Bild: keystone

Wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Porsche, schwacher Geschäfte in China und weiterer Kosten für den Konzernumbau senkt VW seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Autobauer rechnet nun damit, dass vom Umsatz höchstens ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleibt. Bisher hatte der Konzern eine Spanne 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet. Im vergangenen Jahr lag die operative Umsatzrendite bei 2,8 Prozent.

Der Umsatz soll 2026 rund 315 Milliarden Euro erreichen. Das wäre in der Mitte der bisherigen Prognosebandbreite, wie VW weiter mitteilte. Seine Erwartungen hatte der Konzern bereits zum Halbjahr gesenkt. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 321,9 Milliarden Euro.

Die Neukalkulation hatte am Freitag Auswirkungen auf den Börsenwert von Volkswagen. Die VW-Aktie tauchte um 7.5 Prozent und war damit grösster Verlierer im Dax. (sda/awp/dpa/cpf)

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